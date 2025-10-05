Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 5 de octubre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el reporte para este domingo 5 de octubre de 2025. ¡Entérate y programa tu día!

Según el reporte del IDIGER, durante la madrugada, el cielo estara? parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. No se descartan lloviznas intermitentes en sectores de San Cristo?bal y Usme.

En la man?ana, se preve? nubosidad variable con tiempo seco, sin descartar lloviznas ocasionales en sectores del sur de la capital, como las localidades de Ciudad Boli?var y Usme.

Durante las primeras horas de la tarde, la nubosidad aumentara? progresivamente, con lluvias ligeras o lloviznas en sectores de Suba, Engativa?, Fontibo?n, Kennedy, Bosa, Ciudad Boli?var y Usme. No se descarta lloviznas ocasionales en el resto de Bogotá.