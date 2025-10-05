Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el domingo octubre 5, 2025 -Dólar TRM $ 3,874.18 (vigente para 6 de octubre) -Euro $ 4,560.20 -Bitcoin US$ 122.550,50 Tasa de Interés -DTF: 8,75% -UVR: $ 394,75 -Tasa de Usura 24,36% -Café (UsCent – Libra) US$ 3,95 -Petróleo Brent US$ 60,79 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorEl IDRD anuncia obras de mantenimiento en las piscinas del CEFE El Tunal del 6 al 30 de octubre Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este lunes 6 de octubre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 7 y 8 También podría gustarte Nacional Medellin busca víctimas entre el lodo Carlos Mora sábado mayo 31, 2008 Nacional Chocoanos conocerán resultados del preconteo en elecciónes de su gobernador Iván Briceño miércoles diciembre 4, 2013 Elecciones Altercados contra varios candidatos a alcaldias, incautan mercados y materiales de campañas politicas en Nariño. Pedro Pedroza martes octubre 25, 2011 Nacional Piedad Córdoba lanza ‘Firmatón’ por el acuerdo humanitario German Hernandez lunes septiembre 22, 2008