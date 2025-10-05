El IDRD anuncia obras de mantenimiento en las piscinas del CEFE El Tunal del 6 al 30 de octubre

Foto: IDRD

Con el propósito de garantizar escenarios seguros, modernos y en óptimas condiciones, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anuncia que del 6 al 30 de octubre de 2025 se adelantarán obras de mantenimiento en las piscinas semiolímpica y recreativa del Centro de Felicidad El Tunal.

La intervención contempla la renovación de la membrana de las piscinas, un proceso que traerá importantes beneficios para los usuarios: mejora la estabilidad del piso, la funcionalidad y la estética del escenario; reduce la proliferación de bacterias, hongos y algas al eliminar grietas y zonas porosas; garantiza una superficie más higiénica y de fácil limpieza, lo que protege la salud de los bañistas; asegura el cumplimiento de normativas sanitarias en piscinas públicas y comunitarias; y evita pérdidas de agua, contribuyendo a un uso responsable de este recurso.

Estas adecuaciones representan un impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad, al aumentar la seguridad y el disfrute de todos los usuarios que hacen uso de este importante espacio deportivo y recreativo en el sur de la ciudad.

Durante el tiempo de ejecución de las obras se suspenderá temporalmente la operación de todos los programas de natación del IDRD y la práctica libre en el CEFE El Tunal.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera su compromiso con el mejoramiento continuo de los escenarios deportivos y recreativos de Bogotá, con el propósito de seguir fomentando hábitos de vida saludables y el aprovechamiento del tiempo libre en espacios de calidad.