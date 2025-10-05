Llega la semana de receso escolar con recreación y diversión del IDRD del 6 al 11 de octubre

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a los bogotanos y bogotanas a participar en las Vacaciones Recreativas 2025 del 6 al 11 octubre. Hay planes, actividades e iniciativas diseñadas para que niñas, niños y adolescentes vivan una experiencia inolvidable durante la semana de receso escolar. ¡Conoce detalles y asiste!

La programación se llevará a cabo en las 20 localidades de Bogotá y estará compuesta por actividades deportivas, lúdicas, artísticas y culturales, orientadas a fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y la sana convivencia. Todo esto bajo la guía de profesionales capacitados, quienes garantizan el bienestar y la seguridad de los participantes.

La invitación está dirigida a:

Infancia (6 a 11 años): del 6 al 11 de octubre de 2025.

Adolescencia (12 a 17 años): del 6 al 10 de octubre de 2025.

Las inscripciones se llevarán a cabo el sábado 4 de octubre de 2025, entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m., en los parques habilitados para el programa. La lista completa de escenarios disponibles puede consultarse en la página web del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en la sección de Vacaciones Recreativas.

De acuerdo con Daniel Andrés García Cañón, director del IDRD: “para los niños, niñas y adolescentes preparamos desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) una semana con actividades recreativas, deportivas y culturales, guiadas por un equipo de primer nivel, pensadas en el bienestar de todas y todos”, afirmó.

Con esta iniciativa, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) reafirma su compromiso de brindar a la niñez y la juventud d Bogotá espacios seguros, dinámicos y formativos para aprovechar el tiempo libre. Toda la información está disponible en la página web oficial, ingresando a www.idrd.gov.co y en las redes sociales del instituto.