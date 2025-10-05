Autoridades en Bogotá sancionan a industria de carnes en Kennedy por afectación a comunidad

Foto: Alcaldía Local de Kennedy

Las autoridades suspendieron por cuatro días una bodega en ubicada en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la capital, que almacenaba carne y huesos de res, generando olores ofensivos y afectaciones respiratorias a la comunidad aledaña.

Según las autoridades, se trata de una industria clandestina dedicada al almacenamiento de carne y huesos de res, que fue denuncias por la comunidad por olores ofensivos que venían generando enfermedades respiratorias en un sector residencial frente a un centro de salud. El operativo dejó como resultado la suspensión de la actividad económica por 4 días y un comparendo para el responsable

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio La Alquería, en un predio utilizado como bodega que no contaba con la documentación requerida. La intervención fue liderada por la Alcaldía Local de Kennedy en articulación con entidades nacionales como el ICA, INVIMA y la Policía de Bogotá y las entidades distritales como la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Salud (SDS) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

Medidas y sanciones contra la ilegalidad

Como resultado de la inspección, se impuso la suspensión de la actividad económica por cuatro días y un comparendo al responsable de la industria. Los olores ofensivos estaban afectando principalmente a niños, niñas y personas mayores de la zona.

La alcaldesa Local de Kennedy, Karla Tathyana Marín, aseguró: “No podemos permitir que locales o bodegas que sean utilizados como establecimientos para ejercer cualquier actividad económica, funcionen sin cumplir con los requisitos que exige la ley, afectando además, como en este caso, la salud de niños, niñas y adultos mayores, principalmente, con olores ofensivos, en un sector netamente residencial”.

Las autoridades locales intensificarán los operativos de inspección, vigilancia y control. Se invita la ciudadanía a continuar denunciando cualquier situación que ponga en riesgo la salud, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Kennedy.

Recuperar los entornos es clave para que la comunidad viva en un ambiente digno y disfrute de una mejor calidad de vida.