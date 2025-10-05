Más de 572.000 pasajeros viajarán desde Bogotá en la semana de receso

Foto: Portal Bogotá.

La semana de receso escolar moverá a la Terminal de Transporte de Bogotá a toda marcha. Entre el 3 y el 13 de octubre, más de 572.000 pasajeros saldrán hacia los principales destinos del país: Sogamoso, Girardot, Cali, Ibagué, Bucaramanga, Cúcuta, Fusagasugá, Neiva y Pereira.

En total, en el movimiento de pasajeros se proyecta crezca en 4.500 pasajeros en comparación con el 2024. El viernes 10 de octubre será la jornada más concurrida, con más de 74.500 usuarios y 4.400 buses despachados desde las tres terminales.

“Estas cifras demuestran que Bogotá sigue consolidándose como un referente turístico, gracias al trabajo articulado de las entidades distritales en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán.

La Terminal es punto de conexión con cada rincón del país y también puerta de entrada para quienes vienen a disfrutar la riqueza cultural de la capital y de los municipios cercanos”, destacó Rafael González, gerente general (s) de la Terminal de Transporte de Bogotá, al mencionar las fiestas, reinados y festivales que tendrán lugar en los municipios de Girardot, Yacopí, Gachalá, entre otros. Agregó, que se cuenta con un plan integral de más de 400 personas entre personal logístico, de salud, Policía Nacional y vigilancia privada para garantizar un servicio ordenado y seguro durante esta temporada.

Así se moverán los viajeros

Terminal Salitre: 317.500 pasajeros. Día pico: 10 de octubre (40.500).

Terminal Norte: 163.000 pasajeros. Día pico: 11 de octubre (21.000).

Terminal Sur: 91.600 pasajeros. Día pico: 11 de octubre (14.500).

Puente del Día de la Raza

Solo durante este puente festivo se espera la salida de 235.000 pasajeros. Los municipios que celebran ferias y fiestas locales como La Dorada (Caldas), Ovejas (Sucre), Villavieja (Huila) y Girardot (Cundinamarca) estarán entre los más concurridos.

Seguridad y legalidad primero

Con la campaña ‘Guardianes de la Seguridad Vial’, todos los conductores cumplen pruebas médicas y de alcoholimetría con reconocimiento facial, y los buses pasan por revisiones técnico-mecánicas obligatorias antes de cada despacho.

La Terminal insiste en comprar tiquetes únicamente por los canales oficiales:

Taquillas de las tres terminales.

Página web oficial www.terminaldetransporte.gov.co

Plataformas digitales de las empresas transportadoras autorizadas.

Evite caer en las manos de personas inescrupulosas que están ofreciendo falsos tiquetes y promociones con descuentos exorbitantes a través de WhatsApp y otras redes sociales.