Disfrute de los últimos conciertos de 2025 en La Media Torta de Bogotá

Foto: Idartes.

El Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá, mirador artístico de la ciudad, recibirá durante los próximos meses una variada programación que reúne a los ganadores de las Becas LEP Mediano Formato 2025, la invitación Súmate a la Programación y la convocatoria Arma tu Festival.

La ciudadanía podrá disfrutar de conciertos, encuentros y festivales gratuitos que conectan el talento local con expresiones artísticas interdisciplinarias y proyectos de gran trayectoria.

Ganadores Beca LEP Mediano Formato 2025

La Beca LEP Mediano Formato es un estímulo económico de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) que impulsa proyectos que integran arte, ciencia, tecnología y diseño en propuestas escénicas de mediano formato. Su propósito es fortalecer el ecosistema cultural de Bogotá mediante la innovación, la experimentación y la circulación artística.

En el Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá se presentarán:

Desorden Social Rap ( Verso diverso – 3 de octubre de 2025)

Highway (Tortazo Rock – 5 de octubre de 2025)

Jacana Jacana (Chiqui Tortazo – 2 de noviembre de 2025)

Astrid Carolina (Tortazo Sonidos Globales – 29 de noviembre de 2025)

Súmate a la Programación del arte y la música en Bogotá

Esta invitación del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) busca abrir los escenarios culturales de la ciudad a artistas, colectivos y organizaciones con propuestas de pequeño y mediano formato. De esta manera, se amplía la circulación de las artes y se fortalece la oferta cultural en espacios como el Teatro al aire libre La Media Torta y la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

A través de Súmate a la Programación llegarán al Teatro al aire libre La Media Torta:

Yimark (Celebración Rock Colombiano – 11 de octubre 2025).

Aldo Zolev (Tortazo Sonidos Globales – 29 de noviembre 2025).

Chongo de Colombia (Tortazo Sonidos Globales – 29 de noviembre 2025).

Arma tu Festival

La convocatoria Arma tu Festival del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) permite que organizaciones con trayectoria realicen sus propios festivales en escenarios públicos de la ciudad, entre ellos el Teatro al aire libre La Media Torta y los Escenarios Móviles (María Mercedes Carranza y Armando de la Torre). Esta invitación fortalece el trabajo de proyectos independientes y garantiza programación artística gratuita para los ciudadanos.

Ganadores que se presentarán en el Teatro al aire libre La Media Torta:

Festival De Todo un Toque XVI – 25 de octubre de 2025.

Festival Internacional de Danza 2025 (Izhak Salazar Eschebach) – 15 de noviembre de 2025.

Culture United – 22 de noviembre de 2025

Una muestra de que las convocatorias y estímulos públicos son herramientas clave para democratizar el acceso a la cultura, fortalecer procesos comunitarios y enriquecer la vida artística de Bogotá. ¡Preséntese en 2026 y venga a tocar en este escenario! Todas las actividades son de entrada libre hasta completar aforo. Más información en: www.idartes.gov.co y @mediatortabog