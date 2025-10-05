TransMiCable de San Cristóbal alcanza el 77,52 % de ejecución

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, supervisaron el izaje de la penúltima torre del TransMiCable San Cristóbal, que en total se compone de 21 torres y tres estaciones, distribuidas a lo largo de 2,87 km.

“Las tres estaciones del TransMiCable de San Cristóbal ya superaron el 70 %, estamos en la del 20 de Julio, aquí la última vez que vine había que subir por andamios. Hoy ya tenemos las escaleras, la fachada y avanzamos en el izaje del puente que conecta con el portal de TransMilenio”, explicó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Este proyecto de movilidad sostenible beneficiará a más de 400.000 personas que habitan en el suroriente de la ciudad, tendrá la capacidad de transportar a 4.000 pasajeros hora/sentido, lo que generará un ahorro en tiempo del 72 %, pasando de 35 a 10 minutos de tiempo de viaje, en promedio.

En enero de 2024 el gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán recibió el proyecto con un avance general de 5,52 %, representado en productos de diseños y trámites sin ejecución de actividades de obra, ahora, y con corte del 22 de septiembre de 2025, registra un avance de contrato del 77.52 %.

El TransMiCable de San Cristóbal hoy ya cuenta con 123 de las 148 cabinas y la construcción de sus tres estaciones también superan el 71 % de avance: 20 de Julio, estación de transferencia conectada con el portal de TransMilenio 20 de Julio, La Victoria, estación intermedia o motriz y Senderos de Altamira, estación de retorno y parking de cabinas.

A continuación, una imagen de la visita adelantada recientemente a la obra del TransMiCable San Cristóbal:

Foro: Alcaldía Mayor de Bogotá.

La obra proyecta finalizar su fase constructiva en agosto de 2026, cuando iniciarán las pruebas operacionales, y en diciembre del mismo año se pondrá en servicio de la ciudadanía.