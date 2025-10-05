Suba abre concurso de cuentos en la Semana PYBA 2025 con historias de mascotas

Foto: Alcaldía Local de Suba

La Alcaldía Local de Suba invita a toda la comunidad a participar en el concurso de cuentos ‘Mi peludito, mi historia’, una iniciativa enmarcada en la Semana Protección y Bienestar Animal (PYBA) que se desarrollará del 4 al 12 de octubre.

Este concurso busca fomentar la creatividad literaria y fortalecer el vínculo afectivo con los animales de compañía a través de la escritura de relatos inspirados en mascotas reales o imaginarias.

La convocatoria está abierta para tres categorías:

Niños: de 7 a 12 años

Jóvenes: de 13 a 18 años

Adultos: mayores de 18 años

Los cuentos podrán ser reales o fantásticos, emotivos, divertidos o de misterio, siempre y cuando las mascotas sean protagonistas.

El alcalde local de Suba, César Salamanca, destacó la importancia de este concurso como un espacio de participación y amor hacia los animales.

“Queremos que niños, jóvenes y adultos se inspiren y nos compartan, a través de la escritura, las historias que reflejan el cariño y el respeto por sus animales de compañía. Este concurso es una oportunidad para que la creatividad literaria se una con el amor por nuestros peluditos, fortaleciendo la identidad de la localidad y promoviendo la tenencia responsable”, dijo el alcalde.

Con esta iniciativa, la Alcaldía Local de Suba busca resaltar la importancia de la tenencia responsable de animales y promover la empatía hacia ellos. Los relatos recopilados no solo darán voz a experiencias locales de niños, jóvenes y adultos, sino que también se convertirán en insumo pedagógico para actividades educativas, diagnósticos comunitarios y campañas de bienestar animal.

Cronograma del concurso

Recepción de cuentos: Del 1 al 6 de octubre

Evaluación del jurado: del 7 al 11 de octubre

Premiación: 12 de octubre, durante la Semana PYBA

Los cuentos deberán enviarse en formato digital (Word o PDF), escritos en español, inéditos y de autoría propia. Para participar, los interesados deberán cargar su historia aquí.

Premios

Primer lugar: libro + certificado + publicación en la página web

Segundo lugar: certificado + publicación en la página web

Tercer lugar: certificado

El jurado estará conformado por un escritor o escritora local, un docente de literatura y un representante del bienestar animal (veterinario o activista).