Zonas de Parque Pago se consolidan en Bogotá con 9.000 cupos en 13 localidades

Foto: Terminal de Transporte de Bogotá

Las Zonas de Parqueo Pago son áreas de la ciudad en las que la Alcaldía Mayor de Bogotá permite el estacionamiento de vehículos en vía a cambio de un pago por el uso de estos espacios. En tres años de operación, se han implementado más de 9.000 cupos en 13 localidades de Bogotá.

Información clave sobre las Zonas de Parqueo Pago

Se han recuperado 73 kilómetros de espacio público (Distancia entre Bogotá y Anapoima).

El 58% del recaudo se hace a través de la plataforma digital.

Se han realizado más de 7 millones de usos, lo cual evidencia la buena aceptación de los ciudadanos.

Recientemente se firmaron alianzas con Flypass y Gopass para el recaudo.

Con el compromiso de la movilidad sostenible en la ciudad, los vehículos eléctricos cuentan con una hora de parqueo gratis durante el día, una iniciativa que representa un gran beneficio para el medio ambiente.

El parqueo para bicicletas es gratuito con más de 1.000 cupos, lo que incentiva aún más el uso de medios de transporte sostenibles.

Actualmente el 50 % de los colaboradores corresponde a madres cabeza de familia y un 6 % a antiguos cuidadores informales.

Se espera cerrar el 2025 con más de 10.000 cupos de estacionamiento.

Las Zonas de Parqueo Pago buscan contribuir con el ordenamiento del espacio público en Bogotá, al tiempo que incentivan el uso del transporte público y medios de transporte sostenibles.