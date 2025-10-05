Resultados de las loterías y chances de este domingo 5 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 5 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Culona
Día 2635 – Noche
Paisita
Día 2075 – La 5ta 7 – Noche 8781
Chontico
Día 8172 – La 5ta 2 – Noche
Sinuano
Día 1283 – La 5ta 9 – Noche
Cash Three
Día 499 – Noche
Play Four
Día 5175 – Noche
Samán
Día 6053
Caribeña
Día 3682 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 3982 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 3778 – La 5ta 2 – Tarde 8000 – La 5ta 9