    Resultados de las loterías y chances de este domingo 5 de octubre de 2025 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 5 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Culona
    Día 2635 – Noche

    Paisita
    Día 2075 – La 5ta 7 – Noche 8781

    Chontico
    Día 8172 – La 5ta 2 – Noche

    Sinuano
    Día 1283 – La 5ta 9 – Noche

    Cash Three
    Día 499 – Noche

    Play Four
    Día 5175 – Noche

    Samán
    Día 6053

    Caribeña
    Día 3682 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 3982 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3778 – La 5ta 2 – Tarde 8000 – La 5ta 9

    Ariel Cabrera
