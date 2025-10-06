Ataque del Eln a base militar de Puerto Jordán, Arauca, deja un militar muerto y seis heridos

–El Comando de la Brigada 18 del Ejército Nacional confirmó que en la tarde de este domingo, el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 59, ubicado en el centro poblado de Puerto Jordán, del municipio de Arauquita, departamento de Arauca, fue objeto de ataques con morteros por «narcoterroristas» del Eln.

Como consecuencia de esta acción criminal, murió el soldado profesional José Henry Ceballos Moreno debido a la gravedad de las heridas sufridas. Además, seis soldados resultaron heridos y fueron evacuados de manera inmediata a la ciudad de Yopal, Casanare, donde actualmente reciben atención médica especializada.

El Comando de la Décima Octava Brigada rechazó «categóricamente este acto criminal que atenta contra la integridad de nuestros soldados y pone en riesgo a la población civil de la región. Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de las comunidades, y continuaremos desarrollando operaciones militares que permitan restablecer el orden y la tranquilidad en la zona».

Igualmente, expresó sus más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de nuestro soldado Ceballos, a quienes acompañamos en este difícil momento. Así mismo, manifestó su solidaridad con los soldados heridos y sus seres queridos, reiterando nuestro total respaldo y compromiso con su pronta recuperación.

Finalmente, indicó que el Ejército Nacional procederá a instaurar las denuncias pertinentes ante las autoridades judiciales, con el fin de que se investiguen y sancionen estos actos terroristas conforme a la ley.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, tras condenar el ataque, notificó que el asesinato del soldado Ceballos Moreno, «no quedará impune» y anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales de este vil atentado terrorista.

Añadió que el Estado empleará todos los recursos y herramientas legítimas para identificar, capturar y llevar ante la justicia a los responsables de este repudiable crimen.

No quedará impune el asesinato de nuestro Soldado Profesional José Henry Ceballos Moreno, víctima de un ataque demencial perpetrado por el ELN contra el cantón militar de Puerto Jordán, Arauca. El Estado empleará todos los recursos y herramientas legítimas para identificar,… pic.twitter.com/FqsXZIQEdP — Mindefensa (@mindefensa) October 6, 2025

Advirtió igualmente que «estos hechos cobardes buscan intimidarnos, pero solo fortalecen nuestra determinación de defender a Colombia y mantener la ofensiva contra la criminalidad».

«Este cartel criminal del Eln sigue atentando contra la vida de los colombianos y la estabilidad en la región. Este crimen no quedará en la impunidad: las operaciones continúan y cada responsable será identificado y puesto a disposición de la justicia. Arreciamos ofensiva», puntualizó el ministro de Defensa.