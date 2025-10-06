Contundente golpe asestan el Ejército y la Policía a disidencias de alias Iván Mordisco: 4 integrantes abatidos y 4 capturados

–En una operación de las Fuerzas Militares en coordinación con la Policía Nacional fueron abatidos 4 integrantes de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco en el departamento de Amazonas. Otros cuatro elementos fueron capturados y uno más se sometió a las tropas, que también recuperaron un menor de edad que había sido reclutado a la fuerza por el grupo criminal, informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

En la acción militar, que se ejecutó en Puerto Santander y Mirití Paraná, permitió incautar 3 fusiles, 9 embarcaciones, 799 cartuchos, 10 proveedores, más de una tonelada de marihuana y 27 millones de pesos en efectivo, señaló el jefe de la cartera de Defensa.

Asestamos un golpe contundente contra el grupo criminal de ‘Mordisco’ en el sur del país.

? 4 abatidos

? 4 capturados

? 1 sometido a la justicia

? 1 menor recuperado La operación, ejecutada por nuestras @FuerzasMilCol en coordinación con @policiacolombia, en Puerto Santander… pic.twitter.com/qhChkpRWRi — Mindefensa (@mindefensa) October 6, 2025

El ministro de Defensa afirmó que «la operación aún continúa hasta llevar ante la justicia a alias ‘Mordisco’, responsable de graves crímenes y daños al pueblo colombiano».

Agregó que el Estado colombiano está dispuesto a emplear toda su capacidad para proteger a nuestros nacionales, respetando siempre los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

«No hay lugar donde puedan esconderse quienes tanto daño le han hecho a Colombia. La mejor decisión es someterse a la justicia o desmovilizarse. Garantizamos protección integral y absoluta reserva en cada proceso de entrega», puntualizó.

De otro lado, en la misma región amazónica, en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, la Armada y el Ejército neutralizaron una acción criminal del cartel de las disidencias de alias Araña, en el río Amazonas, área de Nueva Granada.

Tras el enfrentamiento, fueron heridos dos integrantes de la estructura criminal, quienes recibieron atención médica inmediata por parte del personal de sanidad de la Armada.

Durante la operación fueron incautados más de 2.000 paquetes prensados con sustancia por determinar, una lancha de alto poder, armas de fuego, munición y dinero en efectivo.

En el Cauca, también se cumplió una operación miliar en la que fueron recuperados tres menores de edad y se logró el sometimiento de un integrante de las disidencias de alias Iván Mordisco.