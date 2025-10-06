    • Bogotá

    Contracuerpo 2025: Bogotá abre convocatoria para bailar en dúo

    Imagen de curso de danza en la Biblioteca Pública El MiradorFoto: Juan Camilo Useche – BibloRed

    La danza será protagonista en la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá(BibloRed) con ‘Contracuerpo’ 2025, la Invitación Cultural de danza en dúo para habitar la ciudad con movimiento y creatividad, esta convocatoria entregará $24 millones en incentivos económicos y estará abierta del 1 al 30 de octubre de 2025. ¡Conoce detalles y participa!

    Con esta iniciativa, BibloRed reafirma su compromiso con la creación artística y la danza como lenguaje de conexión. “La ciudad se convierte en escenario y el cuerpo en territorio. Invitamos a los bailarines de Bogotá a sumarse a este diálogo donde arte, comunidad y espacio público se encuentran para imaginar nuevas formas de habitar la ciudad”, señaló Andrea Victorino, Directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed.

    Las presentaciones se desarrollarán en espacios no convencionales de Bogotá, desde auditorios hasta plazas públicas, bibliotecas o escenarios al aire libre. Las propuestas deberán adaptarse creativamente a estos lugares, creando experiencias inmersivas, dinámicas e innovadoras que inviten a la interacción con el público.

    La invitación contempla dos categorías:

    1.  Profesional. La ciudad que danza, dirigida a dúos con más de cinco años de trayectoria individual, premiará la mejor propuesta con $16 millones.
    2. Emergente. Derivas del cuerpo, está pensada para dúos en formación o con menos de cinco años de experiencia, con un incentivo de $8 millones.

    Ambas modalidades buscan obras que exploren la ciudad como organismo vivo, donde el cuerpo y el espacio urbano se transforman mutuamente.

    ? Inscríbete aquí

    Requisitos de postulación

    • Dúos de bailarines residentes en Bogotá, mayores de edad.
    • Categoría Profesional: mínimo 5 años de trayectoria individual por participante. Propuesta coreográfica de 10–15 minutos con exploración interdisciplinaria, técnica y artística.
    • Categoría Emergente: menos de 5 años de experiencia profesional. Propuesta coreográfica de 10–15 minutos inspirada en El movimiento de la ciudad.
    • Las obras deben adaptarse a espacios no convencionales, ser flexibles y aprovechar la relación entre público, cuerpo y espacio.

