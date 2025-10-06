Contracuerpo 2025: Bogotá abre convocatoria para bailar en dúo

Foto: Juan Camilo Useche – BibloRed

La danza será protagonista en la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá(BibloRed) con ‘Contracuerpo’ 2025, la Invitación Cultural de danza en dúo para habitar la ciudad con movimiento y creatividad, esta convocatoria entregará $24 millones en incentivos económicos y estará abierta del 1 al 30 de octubre de 2025. ¡Conoce detalles y participa!

Con esta iniciativa, BibloRed reafirma su compromiso con la creación artística y la danza como lenguaje de conexión. “La ciudad se convierte en escenario y el cuerpo en territorio. Invitamos a los bailarines de Bogotá a sumarse a este diálogo donde arte, comunidad y espacio público se encuentran para imaginar nuevas formas de habitar la ciudad”, señaló Andrea Victorino, Directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed.

Las presentaciones se desarrollarán en espacios no convencionales de Bogotá, desde auditorios hasta plazas públicas, bibliotecas o escenarios al aire libre. Las propuestas deberán adaptarse creativamente a estos lugares, creando experiencias inmersivas, dinámicas e innovadoras que inviten a la interacción con el público.

La invitación contempla dos categorías:

Profesional. La ciudad que danza, dirigida a dúos con más de cinco años de trayectoria individual, premiará la mejor propuesta con $16 millones. Emergente. Derivas del cuerpo, está pensada para dúos en formación o con menos de cinco años de experiencia, con un incentivo de $8 millones.

Ambas modalidades buscan obras que exploren la ciudad como organismo vivo, donde el cuerpo y el espacio urbano se transforman mutuamente.

Requisitos de postulación