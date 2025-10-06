Podios y retos para el Equipo Bogotá en Singapur, Italia, Perú y torneos regionales

Foto: IDRD.

La primera semana de octubre de 2025, fue de buenas presentaciones, podios y medallas tuvieron los deportistas del Equipo?Bogotá, al tiempo que viene grandes retos y compromisos nacionales e internacionales para nuestros atletas, que quieren lucirse y dejar en alto el nombre de Bogotá y del país.

Podios de lujo en Singapur, Italia y Perú

Con relación a los buenos resultados, se registraron varios, pero el más destacado es el de Sara Vargas, nadadora clase S7, quien fue triple medallista en el Campeonato Mundial de Paranatación en Singapur.

Sara consiguió medalla de plata en los 50 metros estilo libre, y logró dos bronces, en los 50 mts mariposa y los 100 mts libre, y un cuarto lugar en los 100 mts espalda. Además, obtuvo récord nacional en los 50 m mariposa. De la mano d su entrenador Moisés Fernández, Sara ha mostrado evolución y apunta sus metas hacia los Juegos Paranacionales 2027, así como hacia los Juegos Parapanamericanos Lima 2027 y los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

También en el sector paralímpico, María Angélica Bernal compitió en el torneo Abierto Internacional de Cerdeña, Italia, de tenis en silla de ruedas, donde fue subcampeona en la modalidad de dobles y se consolida entre las mejores el mundo.

Pasando a la rama convencional, en el Campeonato Suramericano U-15, Cadete y Juvenil de Esgrima, en Lima, Perú, Colombia fue segunda detrás de Brasil, y el Equipo Bogotá le aportó en total 5 medallas (4 de plata y 1 de bronce). Las platas fueron para Salomón Anzola en sable individual y por equipos, Óscar Niño en sable por equipos, e Isabella Rodríguez en espada juvenil equipos, mientras el bronce fue para Verónica López en sable individual M-15.

En Bogotá se disputó el campeonato nacional de Atletismo U-20, selectivo al Panamericano. Ganó Antioquia con 13 oros, seguido por valle con 10 y Bogotá con 8. Los oros bogotanos los lograron el relevo de 4×400 mts mixto, Dayana Segura y Juan Pablo Rojas en marcha, Juan López en 400 mts, Sarah Muñoz en 800 mts, Karol Luna en 1.500 mts, Luna Romero en 5.000 mts, y Luna Pabón en salto con pértiga, donde se logró el 1-2-3.

Con dos medallas de oro, Bogotá fue cuarta en el Campeonato Nacional de Boxeo en Montería. Los ganadores de esos oros fueron Daniela Pachón (75 kgs) y Harrison Parra (81 kgs).