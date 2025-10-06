EE.UU: Aviones de combate ensayan bombardeos con fuego real en el Caribe (VIDEO)

–(Captura de video). El Comando Sur de EE.UU. publicó un video de los ejercicios con fuego real que se llevan a cabo con la participación de los aviones AV-8B Harrier II en aguas del Caribe, en medio de los ataques de Washington contra varias lanchas en la zona.

«Precisión y preparación: cazas AV-8B Harrier II del Cuerpo de Marines, [pertenecientes a] la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines, se entrenan con el Grupo Anfibio de Combate USS Iwo Jima durante maniobras de fuego real y operaciones de vuelo en el mar Caribe», precisa el comunicado del Comando Sur.

Precision and readiness: @USMC AV-8B Harrier II fighters from the 22nd Marine Expeditionary Unit train with the USS Iwo Jima Amphibious Ready Group during live-fire training and flight operations in the Caribbean Sea. U.S. military forces are deployed to the Caribbean in support…

Previamente este domingo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que Washington atacó la pasada noche otra lancha en el Caribe, que presuntamente fue utilizada para el tráfico de droga. «Ya no hay lanchas en el agua. No encuentras ninguna. Nos cuesta mucho encontrarlas. […] Pero anoche hicimos [un ataque contra] otra», señaló, agregando: «Somos muy buenos en eso».

Además, el mandatario insinuó que EE.UU. podría llevar a cabo operaciones terrestres para detener el tráfico de droga en el país. «Ya no llegan por mar, así que ahora tendremos que empezar a mirar por tierra, porque se verán obligados a ir por tierra», declaró. «Déjenme decirles ahora mismo que eso tampoco les va a salir bien», añadió.

Las acciones se divulgan en medio de una evidente escalada de hostilidades por parte de EE.UU. contra Venezuela, que se han incrementado con la inédita presencia militar en las aguas del Caribe con el supuesto pretexto de la lucha antidrogas. Además, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo la acusación —nunca sustentada— de liderar un «cártel de narcotráfico».

El presidente de Venezuela sostiene que su país es una presa de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. en interés de propiciar un «cambio de régimen».

Otros mandatarios de la región como Miguel Díaz-Canel (Cuba), Luis Arce (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y Gustavo Petro (Colombia), consideran que no existe evidencia alguna que sirva de base a la acusación estadounidense contra Maduro, mientras que sí son públicas las apetencias del país norteamericano por dominar recursos estratégicos presentes en el hemisferio occidental.

Este jueves, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el sobrevuelo de al menos cinco aviones de guerra estadounidenses del tipo F-35 frente a las costas venezolanas.

A su vez, EE.UU. ha llevado a cabo ataques contra varias embarcaciones en el Caribe, en el contexto de su despliegue militar en la zona. El primero de ellos ocurrió el pasado 2 de septiembre, informó entonces el propio Donald Trump, que señaló que la operación contra un supuesto «narcobarco» dejó 11 muertos.

El viernes, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, compartió un video que muestra un ataque de sus Fuerzas Armadas contra lo que denominó un «barco narcotraficante» que navegaba en el Caribe, cerca de Venezuela. Detalló que el ataque fue llevado a cabo en aguas internacionales por orden de Trump y acabó con la vida de cuatro tripulantes, a los que calificó de «narcoterroristas». (Información RT).