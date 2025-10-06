Trump advierte de que se avecina una «gran masacre» si no se actúa ya en Gaza

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el tiempo para resolver el conflicto en Gaza se está agotando y advirtió de que es necesario actuar de inmediato.

«El tiempo es esencial o se producirá una gran masacre, algo que nadie quiere ver», escribió en la red Truth Social. Al mismo tiempo, reveló que ha habido conversaciones «muy fructíferas» sobre el tema que están «avanzando rápidamente».

«Este fin de semana se han mantenido conversaciones muy positivas con Hamás y con países de todo el mundo (árabes, musulmanes y todos los demás) para liberar a los rehenes, poner fin a la guerra en Gaza y, aún más importante, lograr por fin la paz en Oriente Medio, como se busca desde hace tiempo», añadió.

#ÚLTIMAHORA ????Trump advierte de que se avecina una "gran masacre" si no se actúa ya en Gazahttps://t.co/S12DighM9y https://t.co/U7w9vXcSiL pic.twitter.com/IAEcYUNPh2 — RT en Español (@ActualidadRT) October 5, 2025

Asimismo, señaló que los equipos técnicos se reunirán este lunes en Egipto para «aclarar los últimos detalles» y aseguró que la primera fase de su plan está cerca de finalizarse. «Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y les pido a todos que actúen con rapidez», enfatizó. (Información RT).