EE.UU: Cárteles del narcotráfico ofrecen 10.000 dólares por secuestrar y matar agentes de inmigración

–La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, reveló que los cárteles del nrcotráfico están ofreciendo dinero por secuestrar y matar a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), durante una entrevista concedida este domingo al canal de televisión Fox News.

«Nuestra Inteligencia indica que estas personas están organizadas, que cada vez tienen más gente en su equipo para atacar a los agentes y que están planeando tenderles emboscadas y matarlos. Hay agentes y oficiales específicos que tienen recompensas por sus cabezas. Son unos 2.000 dólares por secuestrarlos y 10.000 dólares por matarlos», explicó.

Asimismo, indicó que han publicado sus fotos y se las han enviado entre ellos, lo que supone una «situación extremadamente peligrosa y sin precedentes». En este sentido, detalló que han tomado medidas para proteger a dichos agentes.

Noem señaló que quienes ofrecen el dinero son bandas, cárteles y organizaciones terroristas. «Se están asegurando de saber qué agentes están ahí fuera y son extremadamente eficaces, y quieren acabar con ellos porque quieren intentar detener las operaciones que se están llevando a cabo y que les impiden ganar dinero con sus redes criminales», concluyó. (información RT).