Gobernador de Cundinamarca advierte fuerte impacto económico por taponamiento de la vía al Llano «y aún faltan buen número de semana para su habilitación»

–El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, al registrar este lunes que cumple un mes de la afectación en la vía al Llano, producto de un gran derrumbe en el km 18+600, en jurisdicción del municipio de Chipaque, advirtió el fuerte impacto económico que este hecho ha tenido, con el agravante de que «aún falta un buen número de semanas para su habilitación».

A través de su cuenta en X, el mandatario departamental reseña que las pérdidas económicas son importantes y los habitantes del Oriente de Cundinamarca se han visto en medio de altos tiempos de desplazamiento, cierres temporales por protestas y la ocurrencia de eventos climáticos.

«El mayor impacto económico para estos municipios, se ha tenido en el costo del transporte de cosechas y su comercialización. Estos fletes se han incrementado entre un 30% y 50%, según el producto agropecuario. Igualmente, se evidencian incrementos en el precio de insumos agropecuarios y alimentos para animales entre un 20% y 30%», agrega.

Precisa que los productos más afectados en el incremento de estos costos son: papa criolla, mazorca, hortalizas, tomate, limón y cilantro.

Por su parte, subraya, el comercio ha tenido importantes afectaciones: cerca de 800 establecimientos reportan disminución crítica en sus ventas, lo que ha llevado a cierres temporales o definitivos, especialmente en aquellos cuyos ingresos dependen directamente de la vía.

Además indica: «»Se estima que dejaron de movilizarse cerca de 95.000 viajes de carga. Fenavi ha alertado que en próximas semanas podría darse una reducción de envíos en un 40% lo que podría motivar un aumento considerable de la carne pollo en las principales ciudades. En Cundinamarca, solo entre Guayabetal y Cáqueza se producen alrededor de 26 toneladas de pollo diarias y, junto con Fosca, Quetame, Chipaque y Gutiérrez, cerca de 850.000 huevos diarios».

Puntualiza que las afectaciones también son sociales: «El 25% (780 citas) de las consultas de medicina general y especializadas en el Hospital San Rafael de Cáqueza no se pudieron cumplir por las dificultades de transporte de médicos y usuarios. Asimismo, se ha tenido que posponer el 35% de las cirugías programadas de mediana y alta complejidad. Los costos en la atención hospitalaria se incrementaron un 30%, debido al mayor uso de combustibles y mantenimiento de vehículos al tener que tomar vías alternas».

Destaca que se han tenido que cerrar temporalmente las especialidades de cardiología, gastroenterología y neurocirugía y puntualiza:

«El impacto también se siente en el sector educativo, con hasta 15 días sin clases en las zonas más afectadas debido a las dificultades de desplazamiento de los estudiantes».

Tenga en cuenta los nuevos horarios definidos por el Comité de Seguimiento del PMT para el paso por la variante del K18+000. Vías alternas:Transversal del Sisga (paso de vehículos con peso máximo de 16 ton).Transversal del Cusiana (paso de vehículos con peso máximo hasta 28 ton) pic.twitter.com/0u9Ytz85UC — Coviandina (@CoviandinaSAS) October 4, 2025

El gobernador de Cundinamarca señala que en total, 1.070 estudiantes del departamento se han visto impactados directamente por esta emergencia, lo que equivale al 19,23% de la matrícula en las IED monitoreadas. Estos alumnos se encuentran en el último trimestre del año escolar, lo que afecta el cumplimiento de sus planes académicos. Algunos permanecen solos en casa y no reciben el PAE, puesto que en algunas instituciones este se prepara en sitio. Cerca de 86 docentes han visto afectadas sus condiciones laborales y de desplazamiento.

Añade que a la par, se atienden más emergencias en el corredor del oriente del departamento, cerca del sitio del derrumbe, por efecto de las lluvias. En Guayabetal se han registrado 15 eventos, en Chipaque 4, en Choachí 2 y en Cáqueza 1, producto de avenidas torrenciales, crecientes súbitas y movimientos en masa. Se han visto afectados aproximadamente 300 kilómetros de vías rurales, cinco puentes que requieren intervención estructural y 25 obras de arte que deben ser rehabilitadas. Además, 350 usuarios de acueductos han resultado afectados y reciben apoyo mediante reconexiones por parte de EPCundi y la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo .

Informa que se ha solicitado al Gobierno Nacional, a través de su PMU, extender apoyos económicos a los sectores más afectados, especialmente al comercio que enfrenta gastos fijos sin poder operar. También pedimos analizar una tregua o congelamiento de créditos con el Banco Agrario para los productores agropecuarios de la zona y apropiar recursos que permitan ejecutar las obras de estabilización del km 18+600, una vez culminen las labores de mitigación sobre la ladera, anunciadas por el Ministerio de Transporte.

Advierte, finalmente, que esta temporada de fin de año será económicamente difícil para estas poblaciones. «Estamos con ustedes, apoyando con nuestra capacidad instalada y acompañando a las alcaldías para reducir los impactos generados por esta emergencia».