Procuraduría pide al Gobierno reforzar estrategias contra la violencia sexual y acoso en los espacios educativos

–A través de una directiva, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, exhortó al Ministerio de Educación Nacional así como a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, a las instituciones educativas y a las de educación superior, implementar estrategias de prevención y atención de hechos de violencia sexual, discriminación, género y acoso en los espacios educativos, garantizando el adecuado registro y seguimiento de los casos para aplicar medidas administrativas inmediatas que eviten la revictimización.

El documento también destacó la importancia de que las gobernaciones y alcaldías capaciten a los funcionarios encargados de activar la Ruta de Atención Integral para fortalecer la convivencia escolar, y enfatizó en la necesidad de una articulación efectiva entre los sectores de educación, salud y justicia para proteger a las víctimas.

En esta directiva, el Jefe del Ministerio Público reafirmó el papel de la Procuraduría como garante de los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, impulsando una educación con igualdad, respeto y protección para todos, mediante la promoción de acciones tempranas que prevengan la violencia y fomenten entornos educativos dignos y seguros.