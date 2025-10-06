    • Nacional

    Procuraduría pide al Gobierno reforzar estrategias contra la violencia sexual y acoso en los espacios educativos

    Ariel Cabrera Publicado el

    –A través de una directiva, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, exhortó al Ministerio de Educación Nacional así como a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, a las instituciones educativas y a las de educación superior, implementar estrategias de prevención y atención de hechos de violencia sexual, discriminación, género y acoso en los espacios educativos, garantizando el adecuado registro y seguimiento de los casos para aplicar medidas administrativas inmediatas que eviten la revictimización.

    El documento también destacó la importancia de que las gobernaciones y alcaldías capaciten a los funcionarios encargados de activar la Ruta de Atención Integral para fortalecer la convivencia escolar, y enfatizó en la necesidad de una articulación efectiva entre los sectores de educación, salud y justicia para proteger a las víctimas.

    En esta directiva, el Jefe del Ministerio Público reafirmó el papel de la Procuraduría como garante de los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, impulsando una educación con igualdad, respeto y protección para todos, mediante la promoción de acciones tempranas que prevengan la violencia y fomenten entornos educativos dignos y seguros.

