Trump revela el estado de las negociaciones sobre Gaza y comenta el suministro de misiles Tomahawk a Ucrania

–El presidente de EE.UU. desmintió que haya habido reacciones negativas del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en lo que refiere al plan de paz.

Las conversaciones sobre un acuerdo de paz en la Franja de Gaza están avanzando «muy bien», según afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, elogiando el aporte de la comunidad internacional a los esfuerzos.

«Creo que lo estamos haciendo muy bien y creo que Hamás ha aceptado cosas que son muy importantes», declaró el mandatario refiriéndose al movimiento que controla el enclave palestino.

Cuando le preguntaron sobre la actitud del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Trump desmintió que haya habido reacciones negativas de su parte, asegurando que fue «muy positivo» con respecto al plan de paz en Gaza.

«Tenemos a casi todos los países trabajando en este acuerdo para intentar que se cierre», dijo el mandatario.

Este lunes, delegaciones de Israel y Hamás se reunieron en Egipto para iniciar nuevas negociaciones indirectas para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. La ronda de diálogo se produce luego de que el grupo palestino estudiara el plan de paz propuesto por Donald Trump.

De otro lado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha comentado si está dispuesto a suministrar misiles de crucero Tomahawk a Ucrania.

«En cierto modo tomé una decisión», dijo el mandatario este lunes en la Casa Blanca. «Creo que quiero saber qué hacen con ellos, ya saben, adónde los envían. Supongo que tengo que hacer esa pregunta», agregó.

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó el domingo en una entrevista que ese paso por parte de Trump supondría la destrucción de las tendencias positivas en las relaciones entre Moscú y Washington.

«Ya he dicho que esto llevará a la destrucción de nuestra relación, al menos de las tendencias positivas emergentes. Así que digo lo que pienso. Y cómo resulten las cosas no depende solo de nosotros ni solo de mí», manifestó.

El uso de los Tomahawk, con un alcance de 2.500 kilómetros, es imposible sin la participación directa de militares estadounidenses, por lo que este paso involucraría al país norteamericano directamente en el conflicto. Asimismo, desde el Kremlin subrayaron que no existen «armas mágicas» que puedan ayudar al régimen de Kiev a cambiar el curso de los combates en la zona de la operación especial militar. (Información RT).