Cortes de luz este martes 7 de octubre de 2025 en Bogotá, Soacha, Chía y Mosquera

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este martes 7 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Chía y Mosquera, Cundinamarca.

Localidad de Chapinero

Barrio Los Rosales. De la calle 78 a la calle 80 entre carrera 4 a carrera 6 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Bellavista Lucero Alto. De la calle 68 sur a la calle 70 sur entre carrera 17 a carrera 19 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Tundama. De la calle 47 sur a la calle 50 sur entre carrera 70 a carrera 73 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Los Ejidos. De la calle 9 a la calle 11 entre carrera 39 a carrera 41 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Bello Horizonte. De la calle 29 sur a la calle 31 sur entre carrera 1 a carrera 3 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio La Alameda. De la carrera 9 a la carrera 11 entre calle 19 a calle 21 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Las Nieves. De la carrera 8 a la calle 11 entre calle 19 a calle 21 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Lech Walesa. De la calle 101 a la calle 103 entre carrera 117 a carrera 127 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio La Esmeralda. De la carrera 53 a la carrera 55 entre calle 43 a calle 45 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Chía, en Cundinamarca

Barrio Bachué, de la calle 18 a la calle 20 entre carrera 2 a carrera 5. Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Mosquera, en Cundinamarca

Vereda Balsillas. Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Soacha (Comuna 2), en Cundinamarca

Barrio Parque de las Flores. De la calle 5 a la calle 7 entre carrera 4 a carrera 6 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.