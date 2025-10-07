Cortes de luz este martes 7 de octubre de 2025 en Bogotá, Soacha, Chía y Mosquera
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este martes 7 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Chía y Mosquera, Cundinamarca.
Localidad de Chapinero
Barrio Los Rosales. De la calle 78 a la calle 80 entre carrera 4 a carrera 6 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio Bellavista Lucero Alto. De la calle 68 sur a la calle 70 sur entre carrera 17 a carrera 19 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m.
Localidad de Kennedy
Barrio Tundama. De la calle 47 sur a la calle 50 sur entre carrera 70 a carrera 73 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Puente Aranda
Barrio Los Ejidos. De la calle 9 a la calle 11 entre carrera 39 a carrera 41 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de San Cristóbal
Barrio Bello Horizonte. De la calle 29 sur a la calle 31 sur entre carrera 1 a carrera 3 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.
Localidad de Santa Fe
Barrio La Alameda. De la carrera 9 a la carrera 11 entre calle 19 a calle 21 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio Las Nieves. De la carrera 8 a la calle 11 entre calle 19 a calle 21 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Suba
Barrio Lech Walesa. De la calle 101 a la calle 103 entre carrera 117 a carrera 127 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.
Localidad de Teusaquillo
Barrio La Esmeralda. De la carrera 53 a la carrera 55 entre calle 43 a calle 45 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Municipios aledaños a Bogotá
Chía, en Cundinamarca
Barrio Bachué, de la calle 18 a la calle 20 entre carrera 2 a carrera 5. Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.
Mosquera, en Cundinamarca
Vereda Balsillas. Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Soacha (Comuna 2), en Cundinamarca
Barrio Parque de las Flores. De la calle 5 a la calle 7 entre carrera 4 a carrera 6 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.