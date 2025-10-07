Gobierno destina $ 400.000 millones para programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en Nariño

–La directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, anunció la destinación de 400 mil millones de pesos para el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en Nariño, en el marco de la firma del Pacto Territorial por la Vida y la Paz de Nariño, una estrategia de inversión a 10 años para cerrar brechas y consolidar la paz en ese departamento.

“La paz de Nariño está avanzando y la muestra es que en el marco de las negociaciones de paz se ha decidido la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito en el país: 15.000 de esas hectáreas están acá en Nariño, 10.000 este año para Tumaco y Roberto Payán y 5.000 para la región de Abades”, precisó la funcionaria.

Indicó que para avanzar en la promesa de sustitución de cultivos de uso ilícito en Nariño, el Gobierno del Cambio ha comprometido 400.000 millones de pesos en Tumaco, Roberto Payán y la región de Abades.

“Hemos reactivado el cumplimiento del PNIS (Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito), un programa que tenía casi siete años de incumplimiento acá en este territorio”, recalcó Miranda.

Asimismo, explicó que la política de sustitución de cultivos de uso ilícito en el Gobierno del presidente Gustavo Petro se denomina RenHacemos, la cual está constituida por cuatro pilares.

“El programa RenHacemos, que es el programa de sustitución de este Gobierno, tiene varios componentes que quiero contarles muy rápidamente: el primero, transferencias monetarias mensuales condicionadas a la erradicación de los cultivos. En algunos casos esas transferencias pueden ser pagos por servicios ambientales”, aseveró.

A renglón seguido puso de presente que el segundo componente es el establecimiento de proyectos productivos, entre los cuales resaltó la producción de cacao.

“El tercero es la infraestructura para la agroindustria, porque acá no podemos hablar únicamente de materia prima sino de productos con valor agregado, eso es lo que ustedes nos han pedido y por eso anunciamos en conjunto con el Ministerio de la Igualdad la construcción de una planta transformadora de cacao”, agregó.

En cuarto lugar, Miranda se refirió a la comercialización a precios justos para el sector cacaotero. “Hace un momento ustedes decían que el precio del cacao está bajando y por eso nosotros también tenemos el compromiso y un acuerdo firmado por el presidente Gustavo Petro sobre la compra garantizada del cacao de la sustitución, ¿a cuánto? al 80% del precio internacional. Necesitamos precios justos para ustedes, no podemos seguir teniendo un cacao vendido a bajos precios”, puntualizó.

En la misma línea, Miranda subrayó que el programa de sustitución en Nariño de desarrolla de manera conjunta con planes de mejoramiento de tramos viales, entrega de maquinaria amarilla, acceso a la educación superior, a salud y mejoramiento de viviendas.

“Colombia no es cocaína, Nariño no es cocaína; Nariño y Colombia son territorio de paz, progreso y dignidad”, concluyó la directora de Sustitución.