Esta es la lección 888 del diplomado en educación para la vida en familia y el tema es, la familia y los recesos escolares.

Esta lección será útil si Ud. la escucha, la lee, la comenta, la pone en práctica y la comparte con estas mismas recomendaciones. Si para Ud. es indiferente he arado en el desierto.

Gracias, mil gracias por su apoyo. Bendiciones y prosperidad en familia.

La educación y la información son las puertas del éxito y el camino para superar las barreras económicas y las dificultades para tener una vida digna.

Recordemos lo que ordena la Constitución:

Art 42. Los progenitores tienen la obligación de sostener, educar y formar profesionalmente a sus hijos mientras sean menores o impedidos.

ARTICULO 44. A los niños, las niñas y a los adolescentes se les deben garantizar a plenitud los derechos fundamentales a la educación, la instrucción o información y a la cultura. Estos derechos los deben garantizar la familia, la sociedad y el Estado. los niños, las niñas y a los adolescentes se les deben garantizar a plenitud los derechos fundamentales a la educación, la instrucción o información y a la cultura. Estos derechos los deben garantizar la familia, la sociedad y el Estado.

ARTICULO 67. La educación es un derecho que debe garantizar el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura y debe formar a los habitantes de Colombia en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. La educación es un derecho que debe garantizar el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura y debe formar a los habitantes de Colombia en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

La educación, la formación en valores, la instrucción, la formación de hábitos de cultura no tienen horarios, vacaciones, recesos, ni festivos.

En los dias que llaman de receso o vacaciones escolares, los progenitores, los custodios, la sociedad, deben facilitar que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la cultura, se ocupen de aprender oficios útiles a la vida, limiten el uso del celular y otros medios tecnológicos que mal usados pueden causar daño, que se ejerciten, que tengan diálogos para perfeccionar un segundo idioma especialmente el inglés, que compartan la mesa, que reciban abrazos y palabras de te quiero y somos amigos.

Que aprendan la cultura de pedir el favor, de dar las gracias, de tener comportamientos de amabilidad y superación permanente.

Con todo mi afecto invito a que pongamos en práctica estas recomendaciones.

Su amigo, abogado y profesor,

Carlos Fradique-Méndez