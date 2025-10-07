Lagos de Torca en Bogotá se llena de vida con la plantación de 100 nuevos árboles

Foto: Jardín Botánico de Bogotá

La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, en alianza con el Proyecto Lagos de Torca, realizaron la plantación de 100 árboles de 12 especies en esta zona del norte de la ciudad, donde el desarrollo urbanístico avanza con la conservación ambiental, asegurando el equilibrio entre la infraestructura urbana y las coberturas vegetales

Entre las especies plantadas se encuentran roble, pino romerón, guayacán de Manizales, mano de oso, aliso, arrayán, metrosidero, fucsia boliviana, siete cueros, salvia, fucsia arbustiva y cedrillo. Todas ellas enriquecerán la biodiversidad y proveerán alimento a la avifauna que habita en esta zona estratégica de la localidad de Usaquén.

La jornada, que contó con la participación de María Claudia García, directora del Jardín Botánico José Celestino Mutis; Natalia Silva, secretaria Distrital de Planeación (e); y Alejandro Callejas, gerente del Proyecto Lagos de Torca, también rindió homenaje al Día Mundial del Hábitat, que se conmemora este lunes 6 de octubre de 2025, recordando la importancia de devolver espacio a la naturaleza en medio del desarrollo urbanístico.

Con esta plantación, ya son 12.566 árboles y arbustos los que conformarán el futuro Parque Metropolitano Torca Guaymaral.

“En este espacio se consolida un conector ecológico clave, que une ecosistemas estratégicos como los Cerros Orientales y el humedal Torca-Guaymaral, favoreciendo la biodiversidad y la conectividad ambiental. Con la plantación de árboles de distintos portes, se crearán minicorredores biológicos que contribuirán a la protección de la fauna y la prestación de servicios ecosistémicos para la ciudad”, explicó María Claudia García, directora del Jardín Botánico José Celestino Mutis.

El fortalecimiento de las coberturas vegetales es una prioridad en Bogotá, una ciudad en constante transformación. Esta jornada demuestra que el desarrollo urbano y la biodiversidad pueden crecer de la mano, generando una infraestructura verde que aporta resiliencia y bienestar para todos los ciudadanos.