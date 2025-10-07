Registrador afirma que Consulta de Pacto Histórico sigue firme para el 26 de octubre

–El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó este martes que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre el fallo del Tribunal Superior de Bogotá y que por lo tanto, la entidad a su cargo avanza en la organización de la consulta popular prevista para el 26 de octubre.

«Un total de 39 millones de ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto durante la consulta del Movimiento Político Pacto Histórico, que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre», señaló.

«En la consulta del Movimiento Político Pacto Histórico podrán votar 39.984.168 ciudadanos», precisó el registrador en un comunicado, en el que también informó sobre las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Sobre la Consulta de Pacto Histórico estableció que los habilitados para votar son 20.542.339 mujeres y 19.441.829 hombres.

Para estos comicios, la Registraduría Nacional instalará 13.405 puestos de votación, de los cuales 6.010 estarán ubicados en zonas urbanas y 7.395 en zonas rurales del territorio nacional, que estarán conformados por 20.000 mesas de votación aproximadamente.

El Registrador Nacional ratificó que, concluido el periodo de modificación de precandidatos para la consulta, fueron 520 los ciudadanos que quedaron postulados para participar. De estos, 517 quedaron postulados para la escogencia de

candidatos a las elecciones de Congreso de la República (373 a la Cámara de Representantes y 144 al Senado de la República) y tres para la escogencia de candidato a las elecciones de presidencia de la República.

De igual manera, informó que para esta jornada democrática se requieren alrededor de 152.291 jurados de votación. Entre el 9 y el 11 de octubre se realizarán los sorteos para la designación de los mismos y del 20 al 24 de octubre se adelantarán las jornadas de capacitación.

El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que hay regiones y municipios que merecen atención especial en materia de orden público por parte de la Fuerza Pública para la realización de las próximas elecciones, pero enfatizó que eso no implica la suspensión de los procesos… pic.twitter.com/D9avD1sUev — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 7, 2025

Sobre la elección de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, el registrador indicó que un total de 11.702.436 jóvenes entre los 14 y 28 años están habilitados para ejercer su derecho al voto en las elecciones

De estos, 5.824.306 son mujeres y 5.878.130 son hombres, quienes podrán votar en 19.869 mesas, distribuidas en 6.372 puestos de votación.

La Registraduría Nacional puso al servicio de los ciudadanos la aplicación móvil ‘aVotar’, en la cual los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación, verificar si fueron designados como jurados de votación y conocer a los candidatos que aspiran a obtener una curul en estas elecciones.

Frente a la medida adoptada por la Registraduría que permite a los menores de 14 a 17 años, que se encuentren en el censo electoral nacional de jóvenes, sufragar en el puesto de votación más cercano, el Registrador Nacional anunció que la entidad desarrolló una herramienta web de control del votante menor de edad que permite identificar a los jóvenes que ya han sufragado en otro puesto de votación.

“Hemos desarrollado una herramienta web que permite verificar a aquel joven que ejerce su derecho al voto y después intenta volverlo a hacer en otro puesto de votación. Este desarrollo lo van a tener todos nuestros delegados de puesto que con solo incluir el número de la tarjeta de identidad del menor podrán validar que no haya votado previamente, de esta manera se disuade cualquier duda respecto a que los menores de edad puedan votar en más de una ocasión”, indicó.

El Registrador Nacional recordó que, de los 45.183 candidatos inscritos que conforman un total de 9.009 listas, 4.331 fueron postulados por partidos y movimientos políticos, 2.358 por listas de jóvenes independientes y 2.320 por

procesos y prácticas organizativas.

Durante este proceso democrático, un total de 100.687 colombianos entre los 14 y 60 años prestarán su servicio como jurados de votación (18.134 menores de edad y 82.553 mayores de edad), quienes están siendo debidamente capacitados por la entidad para ejercer dicha función.

El Registrador Nacional agradeció a la Procuraduría General de la Nacional por incentivar a los gobernantes a que promuevan la participación juvenil en estas elecciones: “Quiero agradecerle a la Procuraduría por reiterarle a los alcaldes y gobernadores la obligación de promover la participación de los jóvenes en este ejercicio, porque así lo dice el Estatuto Juvenil. Estos 15 días son muy importantes para animar, insisto, a los alcaldes y gobernadores para que promuevan la participación de los jóvenes”.

Finalmente, el Registrador Nacional se refirió a la alerta sobre el riesgo electoral en 104 municipios del país lanzada por el Gobierno nacional y afirmó: “Que exista riesgo electoral en algunos municipios de Colombia en nada implica que se puedan suspender o aplazar las elecciones de nuestro país, es decir, esos riesgos son acciones para mejorar las condiciones de los lugares, pero de ningún modo significa que puedan dar lugar a aplazar o suspender las elecciones en Colombia”.