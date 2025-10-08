Aeropuerto El Dorado presentará demoras en la operación aérea por calibración de pistas: Aerocivil

–La Aeronáutica Civil informó que se realizarán labores programadas de calibración del sistema ILS clave para los aterrizajes seguros, incluso en condiciones de baja visibilidad, en las pistas del Aeropuerto Internacional El Dorado, lo cual provocará demoras en las operaciones aéreas en la terminal capitalina. Estas acciones están orientadas a garantizar una navegación aérea precisa y segura, en línea con los más altos estándares operacionales, explicó.

Igualmente señaló que estas labores que implican el cierre temporal de una de las pistas, mientras la otra opera con total normalidad, permitirá mantener la conectividad del país.

Añadió que este mantenimiento es clave para que el servicio no se vea afectado durante la temporada de fin de año, la cual históricamente representa el mayor flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

«Las acciones que se están adelantando tienen como objetivo asegurar la continuidad de la operación aérea sin contratiempos futuros. Para la Aeronáutica Civil, preservar la vida y garantizar la seguridad operacional son principios esenciales e innegociables», subrayó.

?? ¿Sabes qué es un ILS y por qué es clave para los aterrizajes seguros?

Dale play al video ? y descubre cómo calibramos este sistema que guía a las aeronaves con precisión, incluso en condiciones de baja visibilidad. pic.twitter.com/3eBfHRRDot — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) October 7, 2025

Estas son las fechas y horarios de las calibraciones:

Domingo, 19 de octubre

Pista Norte (14L) Pista Sur (14R) 7 a. m. – 2:00 p.m.

Domingo, 26 de octubre

Pista Norte (14L) Pista Sur (14R) 6 a. m. – 10:00 a.m.

Domingo, 2 de noviembre

Pista Sur (14R) Pista Norte (14L) 7 a. m. – 2:00 p.m.

Domingo, 9 de noviembre

Pista Sur (14R) Pista Norte (14L) 6 a. m. – 10:00 a.m.

Según la Aeronáutica Civil, estas fechas fueron seleccionadas luego de un análisis detallado para asegurar el menor impacto posible en la operación, concentrando las labores en los días y horarios de menor tráfico. Además, estas acciones fueron notificadas y concertadas con las aerolíneas para que pudieran gestionar los posibles cambios en sus itinerarios.

La Aerocivil exhorta a los pasajeros a verificar con antelación el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas, estar atentos a las comunicaciones oficiales y a los canales de información.

Finalmente, la Entidad ofrece excusas por las posibles incomodidades que puedan surgir en los itinerarios establecidos, reiterando que estas labores son fundamentales para preservar la seguridad y eficiencia del servicio aéreo.

?? ¡Planea con anticipación!

Por calibración ILS, algunos domingos de octubre y noviembre, la operación en @BOG_ELDORADO será reducida.

Verifique con su aerolínea posibles ajustes.https://t.co/S9GlakmlpC pic.twitter.com/44WePbjOyB — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) October 8, 2025

Para más información y actualizaciones, consulte: www.aerocivil.gov.co y redes sociales.