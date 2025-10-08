Judicializan a 7 integrantes de banda que robaba hidrocarburos a Ecopetrol y los vendía a gran escala; obtenía ingresos por $2 mil millones mensuales

–Siete integrantes de una banda conocida como «Los de Cuello Negro», acusados de dar apariencia de legalidad al hidrocarburo extraído fraudulentamente de pozos convencionales y del oleoducto Caño Limón – Coveñas para venderlo a gran escala en diversas regiones del país, fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación. Estos sujetos serían responsables de crear empresas fachada y falsificar documentos para legalizar el crudo obtenido fraudulentamente de la línea de transmisión y comercializarlo.

La labor investigativa realizada articuladamente con la Dijin de la Policía Nacional permitió identificar a los presuntos representantes de las empresas involucradas, que tenían sus sedes en Barrancabermeja y Sabana de Torres (Santander), Galapa y Barranquilla (Atlántico) y Cúcuta (Norte de Santander).

Los elementos materiales probatorios indican que recurrían a falsificación de documentos y permisos, pago a integrantes de la fuerza pública, entre otras actuaciones ilegales, para mover el crudo extraído de puntos clandestinos a centros de acopio y plantas de tratamiento, tratarlo para mejorar su calidad, venderlo y coordinar su distribución.

Seis de estas personas fueron capturadas, además de un químico al que se le atribuye los procesos de transformación del hidrocarburo.

De esta manera, habrían sacado provecho de algo más de 32 mil 500 galones sustraídos de las líneas de transmisión, obtenido ganancias mensuales que alcanzaban los 2.000 millones de pesos e incrementado su patrimonio en más de 9 millones de dólares en cuatro años.

Los investigados son: Germán Arturo Sánchez Sánchez, el señalado cabecilla y encargado de orientar la sustracción, transporte, almacenamiento, venta y distribución del hidrocarburo, así como la falsificación de documentos para dar apariencia de legalidad al producto; Ricardo Pacheco López, administrador de una planta de tratamiento de aceites y aguas residuales en Barrancabermeja, que serían utilizadas para recibir y almacenar el crudo, y realizar pruebas para determinar su calidad; Luis Beltrán González Acuña, representante de una empresa de lubricantes en Cúcuta, quien estaría implicado en el acopio y comercialización del hidrocarburo; y Óscar Luis Pastrana Martínez, ingeniero químico de una planta en Galapa, señalado de tratar el crudo y ejecutar pruebas de densidad y mezclas para optimizarlo.

También están Fabricio Patiño Cabrejo, Adriana Durán Otavo e Ingrid Galeano Rojas, que habrían cumplido roles determinantes que permitieron la reventa del crudo y ocultar su origen ilícito.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir agravado, apoderamiento ilícito de hidrocarburos, enriquecimiento ilícito, cohecho por dar u ofrecer y falsedad en documento privado.