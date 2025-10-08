    • Bogotá

    Autoridades reforzaron la seguridad con intervención en el sector de La Carrilera en Fontibón

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    En la fotos hay gestores de Convivencia haciendo controles junto con la Policía de BogotáFoto: Secretaría de Seguridad

    En respuesta a los llamados de la comunidad, la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) realizaron una intervención en el sector de La Carrilera, en la localidad de Fontibón, con el objetivo de contener delitos como el homicidio y el hurto, que han venido afectando a esta zona.

    El operativo se llevó a cabo luego de que los habitantes exigieran mayor presencia institucional ante algunos hechos de inseguridad registrados en las últimas semanas.

    Durante la jornada, los uniformados realizaron requisas, consultas y verificación de antecedentes a transeúntes y carreteros que se encontraban en el lugar.

    En medio de estas acciones fueron incautadas varias armas blancas y dosis de estupefacientes, que algunas personas portaban ocultas dentro de bolsos y carretas. Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones buscan recuperar la tranquilidad y la confianza ciudadana en los espacios públicos, al tiempo que se fortalece la presencia institucional en los puntos más críticos de la localidad.

    Giovanni Alarcón M.
