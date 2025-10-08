Autoridades reforzaron la seguridad con intervención en el sector de La Carrilera en Fontibón

Foto: Secretaría de Seguridad

En respuesta a los llamados de la comunidad, la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) realizaron una intervención en el sector de La Carrilera, en la localidad de Fontibón, con el objetivo de contener delitos como el homicidio y el hurto, que han venido afectando a esta zona.

El operativo se llevó a cabo luego de que los habitantes exigieran mayor presencia institucional ante algunos hechos de inseguridad registrados en las últimas semanas.

Durante la jornada, los uniformados realizaron requisas, consultas y verificación de antecedentes a transeúntes y carreteros que se encontraban en el lugar.

En medio de estas acciones fueron incautadas varias armas blancas y dosis de estupefacientes, que algunas personas portaban ocultas dentro de bolsos y carretas. Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones buscan recuperar la tranquilidad y la confianza ciudadana en los espacios públicos, al tiempo que se fortalece la presencia institucional en los puntos más críticos de la localidad.