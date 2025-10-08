Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 8 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 8 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 3931 – La 5ta 4 – Tarde 0200 – La 5ta 2
Culona
Día 8190 – Noche
Astro Sol
3168 – Signo Aries
Pijao de Oro
7572 – La 5ta 7
Paisita
Día 2925 – La 5ta 8 – Noche 3472
Chontico
Día 8722 – La 5ta 1 – Noche 7018 – La 5ta 5
Cafeterito
Tarde 4239 – La 5ta 7 – Noche
Sinuano
Día 1002 – La 5ta 9 – Noche
Cash Three
Día 235 – Noche
Play Four
Día 0449 – Noche
Samán
Día 5942
Caribeña
Día 2326 – La 5ta 0 – Noche
Motilón
Tarde 1422 – La 5ta 9 – Noche
Fantástica
Día 3647 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 3120 – La 5ta 9 – Tarde 2186 – La 5ta 4