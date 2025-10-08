    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 8 de octubre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 8 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 3931 – La 5ta 4 – Tarde 0200 – La 5ta 2

    Culona
    Día 8190 – Noche

    Astro Sol
    3168 – Signo Aries

    Pijao de Oro
    7572 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 2925 – La 5ta 8 – Noche 3472

    Chontico
    Día 8722 – La 5ta 1 – Noche 7018 – La 5ta 5

    Cafeterito
    Tarde 4239 – La 5ta 7 – Noche

    Sinuano
    Día 1002 – La 5ta 9 – Noche

    Cash Three
    Día 235 – Noche

    Play Four
    Día 0449 – Noche

    Samán
    Día 5942

    Caribeña
    Día 2326 – La 5ta 0 – Noche

    Motilón
    Tarde 1422 – La 5ta 9 – Noche

    Fantástica
    Día 3647 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3120 – La 5ta 9 – Tarde 2186 – La 5ta 4

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte