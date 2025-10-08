Ecuador: Presidente Daniel Noboa sale ileso de ataque a piedra y balazos a su caravana (VIDEOS)

–El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso tras ser atacado con disparos hacia su vehículo este martes en Cañar, en el sur del país, en medio de protestas indígenas contra su gobierno, indicó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

«Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana), y obviamente también hay signos de bala en el carro del presidente», afirmó la funcionaria a la prensa.

El presidente resultó ileso y cinco personas fueron detenidas, señaló.

«Disparar contra el vehículo del presidente, lanzar piedras, dañar propiedad estatal, eso es simplemente criminal», declaró Manzano. «No lo permitiremos».

En los videos que circulan en redes sociales, incluso compartidos por la Presidencia, se puede ver a algunas personas lanzando piedras contra los autos que conformaban la caravana de Noboa. Esto dejó a varios autos con los parabrisas destrozados y también hubo impacto en su chasis.

?El hecho ocurrió en Cañar, al sur del país suramericano, en medio del paro nacional en contra del Gobierno. pic.twitter.com/cJylC7irAY — RT en Español (@ActualidadRT) October 7, 2025

La Presidencia de Ecuador informó que la tarde de este martes que la caravana del mandatario fue atacada en la provincia de Cañar, al sur del país suramericano, en medio del paro nacional que se lleva a cabo en contra del Ejecutivo. pic.twitter.com/YgkIESfMLX — RT en Español (@ActualidadRT) October 7, 2025

??La caravana del presidente Noboa, atacada en Ecuador El hecho ocurrió en la localidad de El Tambo, cuando el mandatario se dirigía a anunciar la construcción de una planta de tratamiento en la provincia.https://t.co/yji3sEFRVE pic.twitter.com/sfiv1Ndkh6 — RT en Español (@ActualidadRT) October 7, 2025

El hecho ocurrió en el cantón (municipio) de El Tambo, cuando el mandatario se dirigía a anunciar la construcción de una planta de tratamiento en la provincia, indicó la institución.

Cinco personas fueron detenidas por la Policía por estos hechos. «Todos los detenidos serán procesados por terrorismo e intento de asesinato», precisa el mensaje de la Presidencia en X.

A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf — Presidencia Ecuador ?? (@Presidencia_Ec) October 7, 2025

Desde el 22 de setiembre, Noboa enfrenta protestas con bloqueo de vías en varias provincias por parte de la mayor organización de pueblos originarios del país (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio subió de 1,80 a 2,80 dólares el galón.

Las manifestaciones dejan un indígena fallecido por impactos de balas y unos 150 heridos entre civiles, militares y policías, además de un centenar de detenidos, según cifras oficiales y de organizaciones de derechos humanos. (Información DW y RT).