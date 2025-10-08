Premio Nobel de Química 2025 para tres científicos por «el desarrollo de estructuras metalorgánicas»

–El Premio Nobel de Química fue otorgado este miércoles a los científicos Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yagchi, por «el desarrollo de estructuras metalorgánicas».

Los científicos «han creado estructuras moleculares con amplios espacios por los que pueden fluir gases y otras sustancias químicas», señaló el comité en un comunicado, explicando que se trata de «estructuras metalorgánicas» que «pueden utilizarse para extraer agua del aire del desierto, capturar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas».

La Real Academia de Ciencias de Suecia detalló que, en 1989, Richard Robson (Australia) experimentó con una nueva forma de aprovechar las propiedades inherentes de los átomos. Combinó iones positivos con una molécula de cuatro brazos que atraía los iones de cobre en el extremo de cada brazo. Al combinarse, formaron un cristal amplio y ordenado como un diamante lleno de innumerables cavidades.

Por su parte, Susumu Kitagawa (Japón) demostró que los gases pueden fluir dentro y fuera de las construcciones y predijo que las estructuras metalorgánicas (MOF) podrían hacerse flexibles. A su vez, Omar Yaghi (EE.UU.) creó un MOF muy estable y demostró que puede modificarse mediante un diseño racional, dándole propiedades nuevas y deseables.

Esta es la explicación de la Academia:

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi reciben el Premio Nobel de Química 2025. Han desarrollado una nueva forma de arquitectura molecular. En sus construcciones, los iones metálicos funcionan como piedras angulares unidas por largas moléculas orgánicas (basadas en carbono). Juntos, los iones metálicos y las moléculas se organizan para formar cristales que contienen grandes cavidades. Estos materiales porosos se denominan estructuras metal–orgánicas (MOF). Al variar los componentes básicos utilizados en los MOF, los químicos pueden diseñarlos para capturar y almacenar sustancias específicas. Los MOF también pueden impulsar reacciones químicas o conducir electricidad.

“Las estructuras metal–orgánicas tienen un potencial enorme y brindan oportunidades previamente imprevistas para materiales hechos a medida con nuevas funciones”, afirma Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química.

Todo comenzó en 1989, cuando Richard Robson probó el uso de las propiedades inherentes de los átomos de una manera nueva. Combinó iones de cobre cargados positivamente con una molécula de cuatro brazos; ésta tenía un grupo químico que era atraído por los iones de cobre al final de cada brazo.

Cuando se combinaron, se unieron para formar un cristal espacioso y bien ordenado. Era como un diamante lleno de innumerables cavidades.

Robson reconoció inmediatamente el potencial de su construcción molecular, pero era inestable y colapsaba fácilmente. Sin embargo, Susumu Kitagawa y Omar Yaghi dotaron a este método de construcción de una base firme; entre 1992 y 2003 realizaron, por separado, una serie de descubrimientos revolucionarios. Kitagawa demostró que los gases pueden entrar y salir de las construcciones y predijo que los MOF podrían flexibilizarse. Yaghi creó un MOF muy estable y demostró que se puede modificar mediante un diseño racional, lo que le otorga propiedades nuevas y deseables.

Tras los descubrimientos innovadores de los galardonados’, los químicos han construido decenas de miles de MOF diferentes. Algunos de ellos pueden contribuir a resolver algunos de los mayores desafíos de la humanidad, con aplicaciones que incluyen separar los PFAS del agua, descomponer rastros de productos farmacéuticos en el medio ambiente, capturar dióxido de carbono o recolectar agua del aire del desierto.

Los galardonados:

Susumu Kitagawa, nacido en 1951 en Kioto, Japón. Doctorado 1979 por la Universidad de Kioto, Japón. Profesor de la Universidad de Kioto, Japón.

Richard Robson, nacido en 1937 en Glusburn, Reino Unido. Doctorado en 1962 por la Universidad de Oxford, Reino Unido. Profesor de la Universidad de Melbourne, Australia.

Omar M. Yaghi, Nacido en 1965 en Ammán, Jordania. Doctorado 1990 por la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, Estados Unidos. Profesor de la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos.