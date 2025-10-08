Gobierno garantiza suministro de gas en la región Caribe durante mantenimiento de la planta El Cayao, en Cartagena

–El Ministerio de Minas y Energía aseguró que durante las labores de mantenimiento de la planta de regasificación de la Sociedad Portuaria El Cayao, en Cartagena, que se realizarán entre el viernes 10 y el martes 14 de octubre de 2025, se garantizará el suministro de gas en toda la región Caribe.

Con ese propósito, se expidieron las Resoluciones 40418 de 2025 del Ministerio de Minas y Energía, y 101-083 de 2025 de la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas), además de circulares técnicas y otras normativas que se remitieron al Centro Nacional de Despacho, en cabeza de XM, y a los Consejos Nacionales de operación eléctrica y de gas, para asegurar el abastecimiento.

El ministerio energético y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios verificarán en terreno la preparación de la infraestructura y la disponibilidad plena de las plantas térmicas a las cuales se les ha asegurado el abastecimiento de gas para su operación: Tebsa, Termocandelaria y TermoFlores, que se encargarán de respaldar la demanda energética de la región.

Igualmente, un equipo técnico del Ministerio de Minas y Energía realizará visitas a las plantas termoeléctricas y a la infraestructura de El Cayao, con el fin de supervisar directamente las operaciones y dar un parte de tranquilidad a los usuarios colombianos.

En la preparación de este plan de contingencia participan desde hace varios meses todas las entidades del sector: Ministerio de Minas y Energía, Creg, Upme (Unidad de Planeación Minero Energética), Centro Nacional de Despacho, Consejos Nacionales de Operación de Electricidad y Gas, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las entidades operadoras del sistema energético.

“Estamos actuando de manera preventiva, articulada y técnica para garantizar que el mantenimiento programado de la planta de El Cayao se realice sin afectar el suministro a los hogares y empresas del Caribe. Esta es una muestra de cómo la planeación y la coordinación institucional fortalecen la seguridad energética del país”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

La cartera informó que todas las plantas térmicas estarán disponibles, y que existe un plan detallado para cubrir la demanda diaria de gas durante los cinco días de mantenimiento, con volúmenes proyectados que ascienden a 540.213 MBTU (Millones de Unidades Térmicas Británicas) distribuidos de forma coordinada.