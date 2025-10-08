Israel interceptó y detuvo a ocupantes de nueva flotilla que intentó llegar a Gaza con ayuda humanitaria

–Los organizadores de una nueva flotilla de ayuda para Gaza afirmaron que el Ejército de Israel interceptó este miércoles al menos tres de sus navíos.

«Tres barcos (…) fueron atacados e interceptados ilegalmente por el Ejército israelí» en horas de la madrugada a 220 kilómetros de la costa de Gaza, indicó la Flotilla Global Sumud en la red social X. Otra embarcación con más de 90 personas se encontraba «bajo ataque», agregó.

La Coalición de la Flotilla de la Libertad también envió un mensaje por Instagram:

«Temprano en la mañana, hora de Gaza, la Coalición de la Flotilla de la Libertad y los barcos de las Mil Madleens a Gaza fueron interceptados ilegalmente por las fuerzas de ocupación israelíes.

«Los participantes —humanitarios, médicos y periodistas de todo el mundo— han sido secuestrados contra su voluntad y se encuentran detenidos en condiciones desconocidas. Una cosa que aprendimos de los abusos y encarcelamientos que los participantes de la Flotilla Global Sumud experimentaron la semana pasada es lo vital que es la intervención temprana de la embajada. Los gobiernos deben actuar ahora—el silencio permite el abuso».

«Llamen a sus embajadas y gobiernos para exigir la condena de esta violación de los derechos internacionales, la liberación de todos los participantes y el fin del asedio ilegal y el genocidio del pueblo palestino por parte de Israel», concluyó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí aseguró en redes sociales que «los navíos y los pasajeros fueron transferidos a un puerto israelí» y que los detenidos «están a salvo y con buena salud».

Se trata de la coalición Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navega rumbo a Gaza con nueve barcos con el objetivo de romper el bloqueo de Israel, denunció que buques militares israelíes los rodearon e interceptaron algunas de sus embarcaciones en la madrugada del miércoles.

La flotilla alertó a las 2:38 GMT que ocho embarcaciones militares de Israel los rodearon en aguas internacionales y que al menos tres barcos fueron detenidos. Poco después, sobre las 3:00 GMT, aseguraron que el velero Milad fue también atacado e interceptado.

«El Ejército israelí no tiene jurisdicción legal en aguas internacionales. Nuestra flotilla no presenta ninguna amenaza. Cargamos ayuda vital con un valor de más de 110.000 dólares en medicinas, material respiratorio y suplementos nutricionales destinados a los hospitales de Gaza», publicó la iniciativa.

Cuatro horas antes de denunciar los ataques, la flotilla aseguró haber cruzado la frontera de las 140 millas náuticas (unos 260 kilómetros), la distancia a la que Israel ha empezado a interceptar iniciativas parecidas anteriormente.

La flotilla, con unos 140 tripulantes, ya preveía que sus embarcaciones fueran detenidas en el Mediterráneo, igual que ocurrió el pasado miércoles con la Flotilla Global Sumud, que zarpó casi un mes antes que la de la Libertad.

La misión constituye un nuevo intento para romper el asedio israelí a Gaza y crear un corredor humanitario con la Franja. (Información DW).