-Dólar TRM $ 3,879.80 (vigente para 09 de octubre)

-Euro $ 4,506.90

-Bitcoin US$ 123.369,80

Tasa de Interés

-DTF: 8,75%

-UVR: $ 394,83

-Tasa de Usura 24,36%

-Café (UsCent – Libra) US$ 3,91

-Petróleo Brent US$ 62,41