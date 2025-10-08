Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el miércoles octubre 8, 2025 -Dólar TRM $ 3,879.80 (vigente para 09 de octubre) -Euro $ 4,506.90 -Bitcoin US$ 123.369,80 Tasa de Interés -DTF: 8,75% -UVR: $ 394,83 -Tasa de Usura 24,36% -Café (UsCent – Libra) US$ 3,91 -Petróleo Brent US$ 62,41 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorFritanga Fest reafirma la tradición gastronómica de Bogotá: 37.000 platos y $ 925 millones vendidos en 2025 Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este jueves 9 de octubre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 3 y 4 También podría gustarte Nacional Culmina con éxito cirugía a Contralor Maya Mary Gomez viernes septiembre 18, 2015 Judicial Fiscalía ocupa bienes por más de $231 mil millones de cabecillas de una red de contrabandistas Ariel Cabrera miércoles marzo 15, 2023 Nacional El sí a la adopción gay Alejandro Montoya miércoles noviembre 4, 2015 Nacional Se abre nueva convocatoria del Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF para postulaciones de septiembre, octubre y noviembre Ariel Cabrera viernes noviembre 20, 2020