Fritanga Fest reafirma la tradición gastronómica de Bogotá: 37.000 platos y $ 925 millones vendidos en 2025

Foto: IPES.

El sabor que une a Bogotá volvió a brillar en la Plaza Distrital de Mercado La Concordia con el Fritanga Fest Bogotá 2025 Recargado, la segunda edición del festival en el año, que ratificó a la fritanga como un símbolo de identidad, tradición y desarrollo económico social.

Con una mezcla de conocimiento, sabor y tradición, el festival reunió a chefs, expertos, emprendedores y familias fritangueras en torno a un propósito común, reconocer la fritanga como una expresión de la economía social y del patrimonio cultural bogotano. Este encuentro permitió a los asistentes descubrir cómo la gastronomía popular no solo preserva la memoria colectiva de la ciudad, sino que también genera oportunidades reales para cientos de comerciantes y productores locales.

En total, más de 37.000 fritangas fueron vendidas en las dos ediciones del 2025 , alcanzando $ 925 millones en ventas, una cifra que demuestra el impacto económico y social del festival, impulsado por el Instituto para la Economía Social (IPES). Durante los cuatro días de la versión realizada en agosto se reportaron más de 30 mil combos de fritanga vendidas en los 70 establecimientos participantes; y 7 mil en los dos días del Fritanga Fest Bogotá 2025 Recargado, realizado el 4 y 5 de octubre con 55 participantes.

Durante la edición Fritanga Fest Bogotá 2025 Recargado los espacios académicos tuvieron un papel fundamental. En los paneles La Fritanga en Nuestro ADN, Fritangueras de Tradición, Fusión Fritanga y La Fritanga en Plata Blanca, se destacó el valor de las familias que han mantenido viva la receta tradicional, el aporte de los emprendedores que reinventan la fritanga con creatividad y el impacto económico que este plato genera en el tejido productivo de la ciudad.

La subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización del Instituto para la Economía Social (IPES), María Andrea Solano, resaltó que “esta edición del Fritanga Fest Recargado nos hace pensar en la importancia de la historia de generaciones arraigada en el ADN. Adicionalmente, añadió “Este espacio nos demuestra que la tradición gastronómica no solo se saborea, sino que también se estudia y, por supuesto, es una oportunidad de crecimiento económico para cientos de familias que encuentran en la fritanga una fuente sostenible de ingresos y desarrollo social”.

Para Alexander Bermúdez, hijo del fundador del piqueteadero Don Jorge, “la fritanga no es solo un plato: es felicidad, unión familiar y un legado cultural que seguimos compartiendo con orgullo”. Ese mismo sentimiento se respiró en la Plaza de Mercado de Fontibón, donde Sandra y Luis Cruz (padre e hija) contaron que “venir a comer fritanga es una tradición que nos une y nos hace sentir parte de la ciudad”.

Estas vivencias reflejan el espíritu del Fritanga Fest Bogotá 2025 Recargado una celebración del saber, la creatividad y la identidad culinaria que fortalecen la economía social y reafirman el papel de las Plazas Distritales de Mercado como espacios de encuentro ciudadano, comercio justo y tradición viva.

Con más de 37.000 fritangas vendidas en 2025, el Fritanga Fest Bogotá 2025 deja una huella profunda en la ciudad. Una muestra de que la tradición puede ser motor de desarrollo, la cocina un vehículo de inclusión y las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá un escenario familiar.