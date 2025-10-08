Jóvenes promesas brillaron en el Festival Talento Deportivo modalidad de lucha en Bogotá

Foto: IDRD

El Festival Talento Deportivo en la modalidad de Lucha 2025 reunió a decenas de jóvenes atletas en Bogotá en una jornada llena de energía, respeto y competencia sana. El evento, celebrado en la Plaza de los Artesanos, se convirtió en un espacio clave para visibilizar el trabajo de formación y proyección que se viene adelantando en Bogotá con las nuevas generaciones de luchadores.

Más allá de los resultados y las medallas, la jornada destacó por su enfoque en el aprendizaje y el desarrollo personal. Cada combate fue una muestra del esfuerzo constante, la preparación física y la entrega emocional de quienes sueñan con representar a la ciudad y al país en competencias de alto nivel.

Este festival no solo ha permitido a los jóvenes medir su progreso deportivo, sino también fortalecer lazos con otros deportistas, entrenadores y familias que comparten la misma pasión por la lucha. Con iniciativas como esta, Bogotá sigue apostando por el deporte como herramienta de transformación y crecimiento para sus nuevas generaciones.