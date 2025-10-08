Estos son los cierres viales por implosión de puentes de avenida Las Américas con calle 13 en Puente Aranda

Foto: Cuenta de red social X de Orlando Molano

Este domingo 12 de octubre de 2025, se realizará la implosión controlada de los puentes vehiculares de la avenida de Las Américas con calle 13, intersección que es también compartida con la calle Sexta y la carrera 50 en la localidad de Puente Aranda en Bogotá. Para este proceso, se definió un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) con cierres previos en la avenida Las Américas, calle 13, carrera 50 y calle Sexta. ¡Toma nota y programa tus recorridos!

Para facilitar las obras de construcción de la intersección a desnivel de Puente Aranda y demás obras complementarias, correspondiente a las obras de adecuación al Sistema TransMilenio de la troncal calle 13, en el Lote 1 del proyecto, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres a partir de las 11:30 p. m. del sábado 11 de octubre hasta las 4:00 a. m. hasta el martes 14 de octubre de 2025.

Cierres y desvíos por la implosión de los puentes de la avenida Las Américas con calle 13

A continuación, los cierres viales para llevar a cabo la implosión de los puentes vehiculares ubicados en la intersección y puentes de la avenida Las Américas, calle 13, carrera 50 y calle Sexta:

Cierre total de la calzada sur, sentido occidente – oriente de la avenida de Las Américas por carrera 56.

Cierre total de la calzada rápida sur, sentido occidente – oriente de la avenida calle 13 por carrera 65.

Cierre total de la calzada lenta sur, sentido occidente – oriente de la avenida calle 13 por carrera 56.

Cierre total de la calzada lenta norte, sentido oriente – occidente de la avenida de Las Américas por carrera 36.

Cierre total de la calzada lenta norte, sentido oriente – occidente de la avenida de Las Américas por Transversal 39.

Cierre total de la calzada rápida norte, sentido oriente – occidente de la avenida de Las Américas por avenida carrera 40.

Cierre total de la calzada norte, sentido oriente – occidente de la avenida calle 13 con carrera 43.

Cierre total de la calzada norte, sentido oriente – occidente de la avenida calle 6 con carrera 47.

Cierre total de la calzada oriental, sentido sur – norte de la avenida carrera 50 con Transversal 49.

Cierre total de la calzada occidental, sentido norte – sur de la avenida carrera 50 con avenida calle 22.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que se describe a continuación.

Tránsito de vehículos particulares y de transporte público avenida calle 13

Las personas que circulen en sentido occidente – oriente por la avenida calle 13, deberán tomar la carrera 65 al norte – calle 17 al oriente – carrera 50 al norte – calle 21 al oriente – carrera 44 al sur, por donde se empalma a su recorrido habitual. (ver Mapa 1 color rojo).

Quienes se desplacen en sentido occidente – oriente por la avenida calle 13, deberán tomar la carrera 65 al norte – calle 17 al oriente – carrera 50 al norte – calle 21 al oriente – carrera 40 al sur, por donde se empalma a su recorrido habitual. (ver Mapa 1 color fucsia). Las personas que circulenen sentido oriente – occidente por la avenida calle 13, deberán tomar la carrera 43 al norte – calle 21 al occidente – avenida carrera 50 al norte – avenida calle 22 al occidente – carrera 56 al sur – avenida calle 13 al occidente, por donde se empalma a su recorrido habitual. (ver Mapa 1 color azul). Mapa 1.

Avenida de Las Américas Quienes se desplacen en sentido occidente – oriente por la avenida de Las Américas, deberán tomar la carrera 56 al sur – calle 5A al oriente – carrera 42C al norte – carrera 43 al norte, por donde se empalma a su recorrido habitual. (ver Mapa 2 color morado). Las personas que circulen en sentido oriente – occidente por la calzada lenta de la avenida de Las Américas, deberán tomar la carrera 36 al norte – avenida de La Esperanza (avenida calle 24) al occidente – avenida carrera 68 al sur, por donde se empalma a su recorrido habitual. Los usuarios que circulan en sentido oriente – occidente por la calzada lenta de la avenida de Las Américas y deseen tomar la avenida calle 13, deberán tomar la carrera 36 al norte – avenida de La Esperanza (avenida calle 24) al occidente – carrera 68D al sur, por donde se empalma a su recorrido habitual. (ver Mapa 2 color azul). Quienes se desplacen en sentido oriente – occidente por la calzada rápida de la avenida de Las Américas, deberán tomar la carrera 40 al norte – avenida calle 22 al occidente – carrera 56 al sur – avenida calle 13 o avenida de Las Américas al occidente por donde se empalma a su recorrido habitual. (ver Mapa 2 color rojo). Mapa 2.

Avenida carrera 50 y avenida calle Sexta Los ciudadanos que se muevan en sentido sur – norte por la avenida carrera 50, podrán tomar la calle 5A al oriente – carrera 42C al norte – carrera 43 al norte por donde se podrán empalmar con la avenida calle 6, avenida calle 13 y/o avenida de Las Américas al oriente (ver mapa 3 color azul). Quienes circulen en sentido sur – norte por la avenida carrera 50, deberán tomar la Transversal 49 al norte – avenida calle 6 al oriente – carrera 43 al norte por donde se podrán empalmar con la avenida calle 6, avenida calle 13 y/o avenida de Las Américas al oriente (ver mapa 3 color morado). Los ciudadanos que se muevan en sentido norte – sur por la avenida carrera 50, deberán tomar la avenida calle 22 al occidente – carrera 56 al sur – avenida calle 13 al occidente por donde se empalma a su recorrido habitual (ver mapa 3 color azul claro). Los usuarios que circulen en sentido oriente – occidente por la avenida calle 6 y deseen tomar la avenida calle 13 al oriente, deberán tomar la carrera 47 al norte – avenida calle 13 al oriente para continuar con su recorrido habitual (ver mapa 3 color rojo). Mapa 3.

Tránsito buses articulados del Sistema TransMilenio

Desde las 11:30 p. m. del sábado 11 hasta las 08:00 a. m. del domingo 12 de octubre y desde las 01:00 p. m. del domingo 12 hasta las 04:00 a. m. del martes 14 de octubre de 2025:

Los buses articulados del sistema TransMilenioque circulan en sentido oriente – occidente por la avenida calle 13 a la altura de la carrera 47, deberán incorporarse a la calzada mixta sur hasta la avenida de Las Américas por carrera 58, donde podrán ingresar nuevamente a la calzada Transmilenio norte (ver mapa 4 – color rojo).

Los buses articulados del sistema TransMilenio que circulan en sentido occidente – oriente por la avenida de Las Américas a la altura de la carrera 58, deberán incorporarse a la calzada mixta sur hasta la avenida calle 13 por carrera 47, donde podrán ingresar nuevamente a la calzada sur de TransMilenio (ver mapa 4 – color rojo). Mapa 4.

Entre las 08:00 a. m. y las 01:00 p. m. del domingo 12 de octubre de 2025:

Los buses articulados del sistema TransMilenio que circulan en sentido oriente – occidente, deben realizar el retorno operativo en la avenida calle 13 por carrera 47. (ver mapa 5 – color azul). Los buses articulados del sistema TransMilenio que circulan en sentido occidente – oriente, deben realizar el retorno operativo en la avenida de Las Américas por carrera 58. (ver mapa 5 – color azul). Mapa 5.

Modificaciones de rutas de SITP

Ruta SITP 579:

Actualmente circula por la avenida de Las Américas en sentido occidente – oriente y toma la avenida carrera 50 al sur, por el PMT, modifica su recorrido tomando la carrera 56 al sur, calle 5A al oriente – avenida carrera 50 al sur, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Actualmente circula por la avenida carrera 50 en sentido sur – norte – calle 5C al occidente – carrera 54 al norte – avenida de Las Américas al oriente, por PMT modifica su recorrido tomando la calle 5A al oriente – carrera 42C al norte – Transversal 43B al oriente – calle 6 al oriente, carrera 43 al norte – avenida de Las Américas al oriente, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Actualmente circula por la avenida de Las Américas en sentido oriente – occidente, por PMT modifica su recorrido tomando por la carrera 36 al norte – avenida calle 24 al occidente – avenida carrera 50 al sur – avenida calle 22 al occidente – carrera 56 al sur – avenida de Las Américas, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Rutas SITP 191, 544A, 787A, C1, 99, 7, LK810, 688, FL422, KA336, KL304:

Actualmente circulan por la avenida de Las Américas en sentido oriente – occidente y toma la avenida calle 13 al occidente, por el PMT modifican su recorrido tomando la avenida carrera 40

al norte – avenida carrera 40 al sur – avenida calle 24 al occidente – avenida carrera 50 al sur – avenida calle 22 al occidente – carrera 56 al sur – avenida calle 13 al occidente por donde se empalman a su recorrido habitual.

Actualmente circulan por la avenida calle 13 en sentido occidente – oriente y toman la avenida de Las Américas al oriente, por PMT modifican su recorrido tomado la carrera 65 al norte – calle 17 al oriente – avenida carrera 50 al norte – calle 21 al oriente – avenida carrera 40 al sur – avenida de Las Américas al oriente por donde se empalman a su recorrido habitual.

Ruta SITP 91:

Actualmente circula por la avenida carrera 40 en sentido norte – sur y toma la avenida calle 13 hacia el occidente, por PMT modifica su recorrido tomando la avenida calle 24 al occidente – avenida carrera 50 al sur – avenida calle 22 al occidente – carrera 56 al sur – avenida calle 13 al occidente, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Actualmente circula por la avenida calle 13 en sentido occidente – oriente y toma la avenida carrera 43A al norte, por PMT modifica su recorrido tomando carrera 65 al norte – avenida calle 17 al oriente – avenida carrera 50 al norte – calle 21 al oriente – avenida carrera 40 al norte, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Ruta SITP FA405:

Actualmente circula por la avenida de Las Américas en sentido oriente – occidente y toma la carrera 36 al sur, por PMT modificará su recorrido tomando la avenida carrera 36 al norte – avenida calle 24 al occidente – avenida carrera 40 al sur – avenida de Las Américas al oriente – carrera 36 al sur, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Actualmente circula por la carrera 54 en sentido sur – norte y toma la avenida de Las Américas al oriente, por PMT modifica su recorrido tomando la calle 5A al oriente – carrera 42C al norte – Transversal 43B al oriente – avenida calle 6 al oriente – carrera 43 al norte – avenida de Las Américas al oriente, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Ruta SITP 56A y 669:

Actualmente circulanpor la avenida de las Américas en sentido oriente – occidente y toman la carrera 43 al sur, por el PMT modifican su recorrido tomando la avenida carrera 36 al norte, avenida calle 24 al occidente – avenida carrera 40 al sur – avenida de Las Américas al oriente – avenida carrera 36 al sur – calle 12 al occidente – carrera 43 al sur, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Actualmente circulanpor la avenida carrera 50 en sentido sur – norte y toman la avenida calle 6 al oriente y carrera 43 al norte, por el PMT modifican su recorrido tomando la calle 5A al oriente – carrera 42C al norte – Transversal 43B al oriente – avenida calle 6 al oriente – carrera 43 al norte, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Ruta SITP GL519:

Actualmente circula por la avenida de Las Américas en sentido oriente – occidente, por el PMT modifica su recorrido tomando la avenida carrera 40 al norte – avenida calle 24 al occidente – avenida carrera 50 al sur – avenida calle 22 al occidente – carrera 56 al sur – avenida de Las Américas al occidente, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Actualmente circula por la avenida de Las Américas en sentido occidente – oriente, por PMT modifica su recorrido tomando la carrera 56 al sur – calle 5A al oriente – carrera 42C al norte – Transversal 43B al oriente – avenida calle 6 al oriente – carrera 43 al norte – avenida de Las Américas al oriente, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Rutas SITP 593, GA516, 731, GA507:

Actualmente circulan por la avenida de Las Américas en sentido oriente – occidente, por PMT modifican su recorrido tomando la avenida carrera 36 al norte – avenida calle 24 al occidente – avenida carrera 50 al sur – avenida calle 22 al occidente – carrera 56 al sur – avenida de Las Américas al occidente, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Actualmente circulan por la avenida de Las Américas en sentido occidente – oriente, por el PMT modifica su recorrido tomando la carrera 56 al sur – calle 5A al oriente – carrera 42C al norte – Transversal 43B al oriente – avenida calle 6 al oriente – carrera 43 al norte – avenida de Las Américas al oriente, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Ruta SITP GA532, GA541 y GK505:

Actualmente circulan por la avenida carrera 50 en sentido norte – sur – calle 22 al occidente – carrera 56 al sur – calle 19 al oriente – avenida carrera 50 al norte – calle 21 al oriente – carrera 44 al sur – avenida de Las Américas al occidente, por PMT modifican su recorrido continuando por la carrera 56 al sur – avenida de Las Américas al occidente, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Actualmente circula por la avenida de Las Américas en sentido occidente – oriente y toma la carrera 43A hacia el norte, por PMT modifica su recorrido tomando la carrera 56 al sur – calle 5A al oriente – carrera 42C al norte – Transversal 43B al oriente – avenida calle 6 al oriente – carrera 43 al norte, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Ruta SITP T48:

Actualmente circula por la avenida de Las Américas en sentido occidente – oriente, por PMT modificará su recorrido tomando la carrera 56 al sur – calle 5A al oriente – carrera 42C al norte – Transversal 43B al oriente – avenida calle 6 al oriente – carrera 43 al norte, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Actualmente circula por carrera 43 en sentido sur – norte y toma la avenida de Las Américas al occidente, por PMT modifica su recorrido continuando por la carrera 43 / carrera 43A al norte – calle 21 al occidente – carrera 50 al norte – avenida calle 22 al occidente – carrera 56 al sur – avenida de las Américas al occidente, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Esta ruta será utilizada como conexión del sistema BRT durante el horario de implosión, comprendido entre las 08:00 del domingo 12 de octubre a las 13:00 del domingo 12 de octubre.

Ruta SITP HA642:

Actualmente circula por la carrera 60 en sentido sur – norte y toma la Avenida Américas al oriente, por PMT modificará su recorrido tomado la calle 5A al oriente – carrera 42C al norte – Transversal 43B al oriente – avenida calle 6 al oriente – carrera 43 al norte – avenida de Las Américas al oriente por donde se empalman a su recorrido habitual.

Actualmente circula por la avenida de Las Américas en sentido oriente – occidente, por el PMT se modificará su recorrido tomando la avenida carrera 36 al norte – avenida calle 24 al occidente – avenida carrera 50 al sur – avenida calle 22 al occidente – carrera 56 al sur – avenida de Las Américas al occidente por donde se empalman a su recorrido habitual.

Rutas SITP 111 y 614:

Actualmente circulanpor la avenida calle 13 en sentido occidente – oriente, por PMT modifica su recorrido tomando la carrera 60 al sur – avenida de Las Américas al occidente – retorno oriente-oriente en la carrera 64 – avenida de Las Américas al oriente – carrera 56 al sur – calle 5A al oriente – carrera 42C al norte – Transversal 43B al oriente – avenida calle 6 al oriente – Carrerea 43 al norte – avenida calle 13 al oriente, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Actualmente circulan por la carrera 43 en sentido sur – norte y toma la avenida de Las Américas / avenida calle 13 al occidente, por PMT se modificará su recorrido continuando por la carrera 43 / carrera 43A al norte – avenida calle 21 al occidente – avenida carrera 50 al norte – avenida calle 22 al occidente -carrera 56 al sur – avenida calle 13 al occidente. por donde se empalman a su recorrido habitual.

Ruta SITP GA501:

Actualmente circula por lapor la calle 5A en sentido occidente – oriente – carrera 50 al norte – avenida calle 13 al oriente, por PMT él modifica su recorrido continuando por la calle 5A al oriente – carrera 42C al norte – Transversal 43B al oriente – avenida calle 6 al oriente – carrera 43 al norte – avenida calle 13 al oriente, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Ruta de SITP KA324:

Actualmente circula por la avenida calle 13 en sentido occidente – oriente, por PMT modifica su recorrido tomando la carrera 60 al sur – avenida de Las Américas al occidente, retorno oriente-oriente a la altura de la carrera 64 – avenida de Las Américas al oriente – carrera 56 al sur – calle 5A al oriente – carrera 42C al norte – Transversal 43B al oriente – avenida calle 6 al oriente – carrera 43 al norte – avenida calle 13 al oriente, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Actualmente circula por la avenida calle 13 en sentido oriente – occidente, por PMT modifica su recorrido tomando la carrera 43 / carrera 43A al norte – avenida calle 21 al occidente – avenida carrera 50 al norte – avenida calle 22 al occidente – carrera 56 al sur – avenida calle 13 al occidente, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Aquí, una publicación del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en Instagram con más información de los cierres viales por la demolición controlada mediante implosión en Puente Aranda:

Rutas intermunicipales

Las rutas de transporte público intermunicipalque actualmente circulan en sentido occidente – oriente por la avenida calle 13 – carrera 60 al sur – avenida de Las Américas al occidente, no tendrán ninguna modificación.

Cambios de sentido vial

La carrera 56 entre avenida calle 13 y calle 17, actualmente opera en único sentido de circulación sur- norte y con el PMT cambiará a norte – sur.

Rutas Alternas

Los usuarios que circulen en sentido norte – sur por la avenida carrera 50, podrán tomar la avenida calle 26 al occidente – avenida Boyacá al sur.

Las peronas que se desplazan en sentido norte – sur por la avenida carrera 50, podrán tomar la avenida de la Esperanza al occidente – avenida Boyacá al sur.

Quienes se mueven en sentido oriente – occidente por la avenida calle 26 y toman la avenida carrera 50 al sur, podrán continuar por la avenida calle 26 al occidente – avenida Boyacá al sur.

Los usuarios que circulen en sentido occidente – oriente por la avenida calle 26 y toman la avenida carrera 50 al sur, podrán continuar por la avenida calle 26 al oriente – avenida NQS al sur.

Los ciudadanos que vayan en sentido oriente – occidente por la avenida calle 63 y toman la avenida carrera 50 al sur, podrán continuar por la avenida calle 63 al occidente – avenida Boyacá al sur.

Las personas que se desplazan en sentido sur – norte por la avenida carrera 50, podrán tomar la transversal 42 al norte.

podrán tomar la transversal 42 al norte. Quienes se mueven en sentido occidente – oriente por la avenida calle 3 y toman la avenida carrera 50 al norte, pueden continuar por la avenida calle 3 al oriente – avenida NQS al norte.

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la avenida Ciudad de Cali y desean tomar la avenida de Las Américas al oriente, podrán continuar por avenida Ciudad de Cali al norte – avenida calle 26 al oriente.

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la avenida Boyacá y desean tomar la avenida de Las Américas al oriente, tendrán que continuar por avenida Boyacá al norte – avenida calle 26 al oriente.

Los usuarios que circulen en sentido occidente – oriente por la avenida calle 13, podrán tomar la avenida Boyacá al norte – avenida calle 26 al oriente.

Quienes se mueven en sentido sur – norte por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida de Las Américas al oriente, tendrán que continuar por avenida carrera 68 al norte – calle 17 al oriente.

Las personas que se desplazan en sentido occidente – oriente por la avenida de Las Américas, podrán tomar la avenida Boyacá al norte – avenida calle 26 al oriente.

Los usuarios que circulen en sentido occidente – oriente por la avenida de Las Américas, podrán tomar la avenida carrera 68 al norte – calle 17 al oriente.

Los usuarios que circulen en sentido norte – sur por la avenida NQS y toman la avenida de Las Américas al occidente, podrán tomar la avenida calle 63 al occidente.

Los ciudadanos que vayan en sentido norte – sur por la avenida NQS y toman la avenida de Las Américas al occidente, podrán tomar la avenida calle 53 al occidente.

Los usuarios que circulen en sentido norte – sur por la avenida NQS y toman la avenida de Las Américas al occidente, podrán tomar la avenida calle 26 al occidente.

Los usuarios que circulen en sentido oriente – occidente por la avenida calle 34 o por la avenida calle 26 y toman la avenida de Las Américas al occidente, tendrán que tomar la avenida calle 26 al occidente.

Tránsito peatonal y de ciclistas

Entre las 11:30 p. m. del sábado 11 de octubre hasta las 04:00 a. m. del martes 14 de octubre de 2025, se restringirá el paso de peatones y ciclistas en un radio de 150 metros alrededor de los puentes vehiculares, lo que implica el cierre total de los andenes en los puntos de control. Por lo tanto, se desviará a los peatones y ciclistas hacia los andenes habilitados más cercanos para garantizar la seguridad y continuidad del tránsito.

Puente Distrito Graffiti: