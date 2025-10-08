    • Bogotá

    Por obras del Metro, hay cierre la autopista Sur entre calle 8 sur y avenida Primero de Mayo

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un frente de obra del Metro de Bogotá Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Juan Pablo Bello.

    Para avanzar a la construcción de la estación de integración número 9 específicamente en el izaje de vigas cajón y vigas metálicas para el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, en cumplimiento del Contrato EMB-163-2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM)  autorizó nuevos cierres viales en la autopista Sur entre la calle Octava sur y la avenida Primero de Mayo. ¡Conoce más y planifica tus recorridos!

    Cierres viales por obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá

    • Cierre total de la calzada mixta y de TransMilenio en sentido norte – sur de la autopista Sur entre calle 8 sur y avenida Primero de Mayo.
    • Cierre total de la calzada TransMilenio en sentido sur – norte de la autopista Sur entre la avenida Primero de Mayo y la calle 8 sur.
    • Cierre total de calzada mixta en sentido sur – norte de la autopista Sur entre calle 30 sur y calle 8 sur.

    Estas actividades se realizarán entre las 10:00 p.m. y las 04:00 a. m., desde el 07 de octubre de 2025 y por un periodo aproximado de seis meses.

    Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

    Para facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la seguridad para todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

    Tránsito de vehículos particulares, de carga y rutas de SITP

    Las personas que circulen en sentido norte – sur por la avenida NQS y desean tomar la autopista Sur al sur y avenida Primero de Mayo al occidente, deberán tomar la avenida carrera 30 al sur – avenida Primero de Mayo al occidente por donde se empalman a su recorrido habitual.  (Ver Mapa 1 – color rojo).

    Quienes se muevan en sentido norte – sur por la avenida NQS y continúan por la autopista Sur al sur, deberán tomar la avenida carrera 30 al sur – avenida Primero de Mayo y/o calle 30 sur al occidente – autopista Sur al sur por donde se empalman a su recorrido habitual.  (Ver Mapa 1 – color azul y rojo).

    Los ciudadanos que circulen en sentido sur – norte por la autopista Sur, deberán tomar la calle 30 sur al oriente – avenida carrera 30 al norte por donde se empalman a su recorrido habitual.  (Ver Mapa 1 – color verde).

    Metro Bogotá cierre autopista Sur calle 8 sur y av Primero de Mayo
    Mapa 1.

    Tránsito de Buses del sistema TransMilenio

    Los buses del sistema masivo que circulan en sentido norte – sur deberán transitar por el carril externo de la calzada mixta occidental.    (Ver Mapa 2 – color azul).

    Los buses del sistema de transporte masivo que circulan en sentido sur – norte, deberán transitar por el carril externo de la calzada mixta oriental. (Ver Mapa 2 – color rojo).

    Metro Bogotá cierre autopista Sur calle 8 sur y av Primero de Mayo
    Mapa 2.

    Ubicación de Paraderos SITP

    En el tramo vial afectado existen diferentes paraderos de transporte público los cuales se trasladarán de la siguiente manera:

    Los paraderos 582A08 y 583A08, ubicados en el costado occidental de la autopista Sur entre avenida Primero de Mayo y calle 11 sur se unificarán con los paraderos 451A10 y 038A10 respectivamente ubicados sobre la carrera 30 entre avenida Primero de Mayo y calle 8 sur (Ver Mapa 3).

    También puedes conocer: Por mantenimiento: cierre de un carril sentido occidente-oriente en av. calle 13 con carrera 106

    El paradero 425A10 ubicado sobre la calle 17 sur entre carrera 30 y autopista Sur, se unificará con el paradero 039A10 ubicado sobre la avenida carrera 30 a la altura de la calle 17 sur (Ver Mapa 3).

    Los paraderos 324A10 y 325A10 ubicados en el costado oriental de la autopista Sur entre calle 30 sur y calle 11 sur se unificarán con los paraderos 024A10 y 039A10 respectivamente ubicados sobre la avenida carrera 30 entre calle 30 sur y calle 8 sur (Ver Mapa 3).

    Metro Bogotá cierre autopista Sur calle 8 sur y av Primero de Mayo
    Mapa 3.

    Tránsito peatonal

    Los peatones que se desplacen por el sector a intervenir no tendrán ningún tipo de afectación adicional, por lo cual continuarán realizando sus recorridos como actualmente se realizan.

    Tránsito de ciclistas

    Los ciclistas que se mueven por el sector a intervenir no tendrán ningún tipo de afectación, podrán continuar realizando sus recorridos de forma habitual. De igual manera la ciclovía dominical no se verá afectada.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte