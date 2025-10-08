Por obras del Metro, hay cierre la autopista Sur entre calle 8 sur y avenida Primero de Mayo

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Juan Pablo Bello.

Para avanzar a la construcción de la estación de integración número 9 específicamente en el izaje de vigas cajón y vigas metálicas para el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, en cumplimiento del Contrato EMB-163-2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó nuevos cierres viales en la autopista Sur entre la calle Octava sur y la avenida Primero de Mayo. ¡Conoce más y planifica tus recorridos!

Cierres viales por obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Cierre total de la calzada mixta y de TransMilenio en sentido norte – sur de la autopista Sur entre calle 8 sur y avenida Primero de Mayo.

Cierre total de la calzada TransMilenio en sentido sur – norte de la autopista Sur entre la avenida Primero de Mayo y la calle 8 sur.

Cierre total de calzada mixta en sentido sur – norte de la autopista Sur entre calle 30 sur y calle 8 sur.

Estas actividades se realizarán entre las 10:00 p.m. y las 04:00 a. m., desde el 07 de octubre de 2025 y por un periodo aproximado de seis meses.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Para facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la seguridad para todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares, de carga y rutas de SITP

Las personas que circulen en sentido norte – sur por la avenida NQS y desean tomar la autopista Sur al sur y avenida Primero de Mayo al occidente, deberán tomar la avenida carrera 30 al sur – avenida Primero de Mayo al occidente por donde se empalman a su recorrido habitual. (Ver Mapa 1 – color rojo).

Quienes se muevan en sentido norte – sur por la avenida NQS y continúan por la autopista Sur al sur, deberán tomar la avenida carrera 30 al sur – avenida Primero de Mayo y/o calle 30 sur al occidente – autopista Sur al sur por donde se empalman a su recorrido habitual. (Ver Mapa 1 – color azul y rojo).

Los ciudadanos que circulen en sentido sur – norte por la autopista Sur, deberán tomar la calle 30 sur al oriente – avenida carrera 30 al norte por donde se empalman a su recorrido habitual. (Ver Mapa 1 – color verde).

Mapa 1.

Tránsito de Buses del sistema TransMilenio

Los buses del sistema masivo que circulan en sentido norte – sur deberán transitar por el carril externo de la calzada mixta occidental. (Ver Mapa 2 – color azul).

Los buses del sistema de transporte masivo que circulan en sentido sur – norte, deberán transitar por el carril externo de la calzada mixta oriental. (Ver Mapa 2 – color rojo).

Mapa 2.

Ubicación de Paraderos SITP

En el tramo vial afectado existen diferentes paraderos de transporte público los cuales se trasladarán de la siguiente manera:

Los paraderos 582A08 y 583A08, ubicados en el costado occidental de la autopista Sur entre avenida Primero de Mayo y calle 11 sur se unificarán con los paraderos 451A10 y 038A10 respectivamente ubicados sobre la carrera 30 entre avenida Primero de Mayo y calle 8 sur (Ver Mapa 3).

El paradero 425A10 ubicado sobre la calle 17 sur entre carrera 30 y autopista Sur, se unificará con el paradero 039A10 ubicado sobre la avenida carrera 30 a la altura de la calle 17 sur (Ver Mapa 3).

Los paraderos 324A10 y 325A10 ubicados en el costado oriental de la autopista Sur entre calle 30 sur y calle 11 sur se unificarán con los paraderos 024A10 y 039A10 respectivamente ubicados sobre la avenida carrera 30 entre calle 30 sur y calle 8 sur (Ver Mapa 3).

Mapa 3.

Tránsito peatonal

Los peatones que se desplacen por el sector a intervenir no tendrán ningún tipo de afectación adicional, por lo cual continuarán realizando sus recorridos como actualmente se realizan.

Tránsito de ciclistas

Los ciclistas que se mueven por el sector a intervenir no tendrán ningún tipo de afectación, podrán continuar realizando sus recorridos de forma habitual. De igual manera la ciclovía dominical no se verá afectada.