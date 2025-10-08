Procuraduría interviene en trámite de renovación de concesión de agua para Coca-Cola

–La Procuraduría General de la Nación fue reconocida como tercero interviniente en el proceso administrativo de renovación de la concesión de aguas en el municipio de Calera, actualmente en curso ante la CAR Cundinamarca, a la empresa Industria Nacional de Gaseosas, Indega, que ostenta la franquicia para la producción de productos Coca-Cola en la región centro, costa norte y nororiente de Colombia.

El organismo de control estableció que esta actuación preventiva busca asegurar la legalidad, transparencia, rigor técnico y participación ciudadana en cada etapa del trámite, de manera que cualquier decisión de la autoridad ambiental se fundamente en estudios sólidos, en armonía con el marco normativo vigente y con plena garantía de los derechos de las comunidades y usuarios del servicio.

La intervención responde a las peticiones de veedurías ciudadanas, líderes sociales y autoridades locales de La Calera, quienes han expresado su preocupación por el uso y la sostenibilidad del agua en el municipio. En ese sentido, el ente de control, a través de la Delegada Ambiental, Minero-Energética y Agraria garantizará que todas las intervenciones realizadas durante la audiencia pública ambiental sean debidamente estudiadas y valoradas por la CAR al momento de tomar una decisión.

El Ministerio Público advierte que continuará ejerciendo control preventivo para que el procedimiento se desarrolle con apego a los principios de legalidad, transparencia, participación ciudadana y debido proceso que rigen las actuaciones, y que se garantice una gestión sostenible del recurso hídrico y los derechos de la comunidad el de La Calera.