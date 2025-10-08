    • Noticia Extraordinaria

    Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez responde al presidente Gustavo Petro por violencia en marcha pro Palestina

    Ariel Cabrera

    –El presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta en X varios videos en los que se registraron los hechos violentos que se produjeron en la ciudad de Medellín durante la manifestación pro Palestina de ayer, acusando al alcalde Federico Gutiérrez de haberlos ordenado.

    El alcalde Federico Gutiérrez respondió, afirmando que jefe del Estado «quiere volver a incendiar a Colombia».

    «Lo que pasó en Medellín no es protesta pacífica, es intimidación y vandalismo. Los niños estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos, y llegaron a generar miedo, en ese momento intervinimos como autoridad», afirmó Gutiérrez en X.

    Igualmente, el mandatario de la capital antioqueña, señaló: «A Medellín hay que cuidarla, a la gente en Medellín hay que protegerla. Aquí estamos del lado de la gente, algo que Petro no conoce».

    Añadió que en medio de las riñas, «algunos de nuestros gestores fueron agredidos» y puntualizó:

    «La manifestación y protesta siempre tendrán garantías, pero cuando agreden a los ciudadanos, actuamos; esa es la razón de ser de la institucionalidad».

    Estos son los videos que publico el presidente Gustavo Petro en su cuenta en X varios videos, el primero de ellos destacando la forma pacifica como se realizó en Bogotá la movilización pro palestina y los otros, registrando los disturbios en la ciudad de Medellín, promovidos «por un grupo violento dirigido desde el poder local», léase alcaldía.

