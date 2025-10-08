Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez responde al presidente Gustavo Petro por violencia en marcha pro Palestina

–El presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta en X varios videos en los que se registraron los hechos violentos que se produjeron en la ciudad de Medellín durante la manifestación pro Palestina de ayer, acusando al alcalde Federico Gutiérrez de haberlos ordenado.

Mientras en Colombia las marchas fueron pacíficas. En Medellín, Fico, "el parcero" de la embajada de EEUU, ordenó la violencia..Fascismo como en el gobierno de Israel

pic.twitter.com/vJbMrVqQjq — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

El alcalde Federico Gutiérrez respondió, afirmando que jefe del Estado «quiere volver a incendiar a Colombia».

«Lo que pasó en Medellín no es protesta pacífica, es intimidación y vandalismo. Los niños estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos, y llegaron a generar miedo, en ese momento intervinimos como autoridad», afirmó Gutiérrez en X.

Igualmente, el mandatario de la capital antioqueña, señaló: «A Medellín hay que cuidarla, a la gente en Medellín hay que protegerla. Aquí estamos del lado de la gente, algo que Petro no conoce».

Añadió que en medio de las riñas, «algunos de nuestros gestores fueron agredidos» y puntualizó:

«La manifestación y protesta siempre tendrán garantías, pero cuando agreden a los ciudadanos, actuamos; esa es la razón de ser de la institucionalidad».

En Medellín no toleramos la violencia y el vandalismo disfrazado de “buenas intenciones”.

Desde el año pasado lo vengo advirtiendo. Petro quiere volver a incendiar a Colombia ??.

Necesitamos que las instituciones preserven el orden y la libertad. https://t.co/7S7BfNsV9K — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 8, 2025

Estos son los videos que publico el presidente Gustavo Petro en su cuenta en X varios videos, el primero de ellos destacando la forma pacifica como se realizó en Bogotá la movilización pro palestina y los otros, registrando los disturbios en la ciudad de Medellín, promovidos «por un grupo violento dirigido desde el poder local», léase alcaldía.

Apoyo a Palestina en Bogotá pic.twitter.com/rK8t5M1qVA — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

El gobierno nacional debe desmantelar este grupo violento dirigido desde el poder local. Es puro militarismo prohibido por la ley pic.twitter.com/2MPADXTk9i — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

Esto si se llama milicias fascistas.que golpean la juventud y a los pobres. Hay que proceder con el poder de la ley y la constitución contra estos cuerpos paramilitares https://t.co/earlkRkv2s — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

A estos grupos le llamaban en la Alemania Nazi y en la de Italia de Mussolini: grupos de acción directa: son Nazis, pero la justicia no los persigue. pic.twitter.com/5k6AKEfLfh — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

Les decían en Italia.a los grupos de acción directa: camisas negras, en Alemania eran las camisas pardas y en la España de Franco: las camisas azules. Simbólicamente trataban de contrarrestar las ideas libertarias y democrática de las camisas rojas de Garibaldi pic.twitter.com/iw5VeiAOfN — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025