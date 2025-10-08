Video: Con el Halcón de la Policía fueron recuperadas ocho motos hurtadas en Bogotá

En las últimas horas, la Policía de Bogotá logró la recuperación de ocho motocicletas que habían sido hurtadas en diferentes localidades de la ciudad y la captura de dos hombres, de 28 y 29 años, por los delitos de hurto y receptación. Este operativo se realizó en la localidad de Ciudad Bolívar con apoyo del helicóptero el Halcón.

Los hechos se registraron en la invasión Hollywood ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, donde los uniformados realizaban labores de registro y control. Durante el operativo, la central de radio alertó sobre el hurto reciente de una motocicleta. Gracias al sistema GPS y al despliegue aéreo del Halcón, junto con las patrullas en tierra, las autoridades lograron ubicar el vehículo.

En el lugar fueron sorprendidos dos hombres empujando la motocicleta dentro del lote, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Además, en el sitio se hallaron otras siete motocicletas y herramientas utilizadas, al parecer, para violentar los sistemas de encendido.

Según las investigaciones, los vehículos habrían sido hurtados en distintas zonas de la capital.

«Con el Halcón de la Policía patrullando desde el aire y los uniformados en tierra vamos a llegar hasta todos los rincones de Bogotá para enfrentar a los delincuentes y cerrarle el espacio a los mercados criminales en la ciudad» aseguró César Restrepo, secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

La Policía de Bogotá reportó que, en lo corrido de 2025, el hurto a motocicletas ha disminuido un 21 %, con 932 casos menos frente al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, gracias a los diferentes planes preventivos y operativos, han sido recuperadas más de 1.095 motos que habían sido robadas

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.