Viaje seguro y saludable: recomendaciones para la semana de receso en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Salud

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa cuidamos la salud y promovemos viajes seguros para que las familias disfruten con bienestar durante la semana de receso de octubre de 2025. La Secretaría Distrital de Salud (SDS) hace un llamado a la prudencia, la responsabilidad y el autocuidado, recordando que la seguridad en las vías y el bienestar de todos deben ser la prioridad.

“Queremos que todos los bogotanos disfruten de este tiempo en familia, regresen sanos y salvos y aprovechen esta semana también para cuidar su salud”, señaló Diana Walteros, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud (SDS).

Recomendaciones para un viaje seguro durante la semana de receso escolar de octubre de 2025

Respete los límites de velocidad y las normas de tránsito.

Revise el estado mecánico del vehículo antes de salir. No olvide el kit de carreteras

Utilice el cinturón de seguridad en todo momento y asegúrese de que los niños viajen en sillas especiales según su edad y peso.

No tenga prisa: la vida y la seguridad de los pasajeros son lo más importante.

Planee sus desplazamientos con tiempo y descanse lo suficiente antes de conducir.

Proteja su piel y la de su familia con protector solar y use repelente para evitar picaduras de insectos.

Tenga precaución con los alimentos: prefiera aquellos preparados en casa o asegúrese de que estén bien cocinados y en buen estado.

No deje a los niños solos en casa y, si disfrutan de piscinas, asegúrese de que siempre estén bajo supervisión de un adulto.

Una semana para ponerse al día con las vacunas

En Bogotá hay más de 200 puntos de vacunación habilitados, donde se aplican gratuitamente vacunas para niños, niñas, adolescentes, adultos y población con condiciones especiales. Los ciudadanos pueden consultar la ubicación y horarios en el siguiente enlace: http://bit.ly/4aPMlDk

Consulta a continuación los puntos de vacunacio?n del Distrito y encuentra el ma?s cercano con Mapas Bogotá, siguiendo estos pasos:

Haz clic en la barra azul para activar el buscador. Escribe en el buscador de Mapas Bogotá, la palabra vacunación. Haz clic en la opción: instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación. Navega en Mapas Bogotá usando tu mouse o cursor, y elige el punto más cercano. Toma nota de la dirección, horarios y demás datos. Asiste con tu documento de identidad.

De esta manera, el Distrito reitera su compromiso con el cuidado de la vida y la salud de todos los bogotanos, promoviendo viajes seguros y prevención en salud durante la semana de receso.