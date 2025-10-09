Comienzan las inscripciones para los cursos gratuitos del SENA

Foto: Portal Bogotá

Con más de 800 cursos gratuitos que estarán disponibles para aprendices y ciudadanos que buscan fortalecer habilidades laborales y personales.

Formación

Beneficios:

La variación en la duración de los programas, entre 20 y 144 horas, facilita que cada persona encuentre una opción ajustada a sus tiempos y metas. Desde cursos básicos de 20 horas, como Etiqueta y protocolo empresarial, hasta programas más robustos de 144 horas como Manejo de herramientas de marketing digital, la oferta responde a diferentes necesidades. Todos los programas pertenecen los 15 centros de formación de la Regional Distrito Capital.

Los cursos abarcan múltiples áreas: en tecnologías digitales, destacan Ciberseguridad (96 horas), Visualización de datos usando Power BI (48 horas) y Excel intermedio (20 a 48 horas). En gastronomía, la variedad incluye Cocina colombiana (40 horas), Preparación de postres nacionales (40 horas), Coctelería tropical (40 horas) y Cocina fría nacional e internacional (120 horas).

En Moda y artesanías se ofrecen: Elaboración de bolsos en cuero con técnica de patchwork (48 horas), Confección de prendas deportivas (80 horas) y Patronaje asistido por computador (80 horas). En deportes y recreación: Natación estilo libre (40 horas), Pilates con balón (40 horas) y Aplicación de programas de actividad física en adultos mayores (60 horas).

Este centro de formación busca que cada curso se convierta en un puente hacia nuevas oportunidades; por eso, además de la formación técnica, los programas fomentan la creatividad, el emprendimiento y la innovación.

Con la flexibilidad en la duración, la diversidad temática y la cobertura en los 15 centros de formación de la Regional Distrito Capital, los programas fortalecen competencias clave en sectores como la logística, la moda, las artes, la salud, el deporte y la innovación digital.