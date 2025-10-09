Hamás denuncia «atroz masacre» de Israel contra civiles que socava el acuerdo de paz

–El movimiento palestino Hamás denunció este jueves que Israel perpetró una «masacre» al oeste de la ciudad de Gaza, causando muertes, así como heridas a más de 70 civiles.

«La atroz masacre perpetrada por la aviación de la ocupación fascista contra una casa […], al oeste de la ciudad de Gaza, que causó muertes y heridas a más de 70 civiles inocentes e indefensos, la mayoría de los cuales permanecen bajo los escombros, constituye otro crimen brutal con el que el Gobierno del criminal de guerra [del primer ministro Benjamín] Netanyahu pretende sembrar la confusión, obstaculizar los esfuerzos de los mediadores y obstruir la implementación del acuerdo sobre el cese de la guerra y la agresión contra Gaza», reza el comunicado del grupo palestino.

URGENTE: ISRAEL COMETE UNA NUEVA MASACRE EN GAZA: Al menos 4 palestinos fueron asesinads y 9 resultaron heridos y decenas de desaparecidos bajo los escombros; debido al bombardeo de la ocupación israelí a una casa de la familia "Ghaboun" en la calle frente a la panadería Sultan… pic.twitter.com/okBEZosYaU — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) October 9, 2025

Desde el Ejército israelí, por su parte, señalaron haber atacado una unidad de combatientes de Hamás en la Franja de Gaza. «Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron una célula terrorista de Hamás en el norte de la Franja de Gaza que operaba muy cerca de las tropas de las FDI y representaba una amenaza inmediata para las tropas que operaban en la zona», escribieron.

Los tanques del ejército de ocupación israelí disparan contra palestinos en la ciudad de Gaza. pic.twitter.com/UpLjemYDcJ — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) October 9, 2025



La jornada anterior, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás refrendaron la primera fase de su plan de paz. El mandatario prometió que «todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada, como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna».

Tras el anuncio, el primer ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu, reiteró su esperanza de que los rehenes regresaran a sus hogares. «Con la ayuda de Dios los traeremos a todos a casa», expresó en X.

Hamás, por su parte, instó a «Trump, a los países garantes del acuerdo y a varias partes árabes, islámicas e internacionales a obligar» a Israel a implementar plenamente el acuerdo. (Información RT)