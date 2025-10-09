Hasta el 12 de octubre Bogotá celebra la XIII Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal (PYBA)
Foto: IDPYBA
Aquí sí pasa, en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se adelantan acciones por la protección animal. Del 3 al 12 de octubre la ciudad vivirá la XIII Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal (PYBA), que este año tiene como lema ‘Familia interespecie’, con una agenda de actividades académicas, culturales y pedagógicas que buscan promover el respeto, el cuidado y la convivencia responsable con los animales.
La programación incluye jornadas de adopción de animales vulnerables, conversatorios, ferias de emprendimiento, brigadas de atención médica veterinaria, jornadas de esterilización, encuentros académicos y actividades comunitarias en diferentes localidades de Bogotá.
La Semana PYBA Familia Interespecie contará con la conmemoración del Día Mundial de los Animales, el sábado 4 de octubre en el CEFE de Chapinero, donde se realizará una gran jornada de adopción, talleres lúdicos, proyección de cine y el reconocimiento a aliados estratégicos de la protección animal.
“Este año, bajo el lema “Familia interespecie”, la Semana PYBA busca resaltar la importancia de los animales con quienes compartimos la vida cotidiana. Reconocerlos como parte de la familia es dar un paso hacia una Bogotá más empática, zoolidaria y consciente de la importancia del cuidado y el respeto por todas las especies”, destacó Antonio Hernández, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.
La Semana PYBA es una invitación a que más ciudadanos conozcan las acciones del Distrito y se sumen a esta causa, ya sea adoptando, participando en las diversas actividades o apoyando las iniciativas comunitarias por el bienestar de los animales.
Entre las actividades más destacadas de esta edición se encuentran:
– Feria de emprendimiento con la Red de Aliados: Viernes 3 de octubre – Parque Usaquén (Cra. 6a #119B-05). Hora: 11:00 a. m. – 5:00 p. m.
– Celebración del Día Mundial de los Animales y jornada de adopción: Sábado 4 de octubre – CEFE Chapinero. Hora: 11:00 a. m. – 6:00 p. m.
– Brigada de alimentación para animales en estado de calle: Domingo 5 de octubre – Usme, Tocaimita. Hora: 7:00 a. m. – 11:00 a. m.
– Lanzamiento campaña “manejo responsable de excretas”: Martes 7 de octubre – Parque Parkway. Hora: 7:00 a. m. – 9:00 a. m.
– Foro para el bienestar animal en la prestación de servicios: Miércoles 8 de octubre – Universidad Antonio Nariño, sede Federmán (Auditorio Ricardo Losada, Calle 58A #37-94) Hora: 5:00 p. m. – 8:00 p. m.
– October Big Day: Sábado 11 de octubre – Parque Simón Bolívar. Hora: 6:30 a. m.
– Feria por la Protección Animal con jornada de adopción y feria de emprendimiento: Sábado 11 de octubre – Parque Nogal. Hora: 11:00 a. m. – 5:00 p. m.
– Gran jornada de adopción: Domingo 12 de octubre – Centro Comercial Centro Mayor. Hora: 11:00 a. m. – 4:00 p. m.
La Semana PYBA, liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), cuenta con el apoyo de organizaciones sociales, instituciones educativas, voluntarios y la ciudadanía que se ha convertido en protagonista de la construcción de una Bogotá más zoolidaria y responsable con los animales.
La invitación es a que toda la ciudadanía se sume a la Semana PYBA “Familia Interespecie” y juntos hagamos de Bogotá una ciudad cada vez más animalista.