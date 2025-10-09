Israel: «todas las partes» firmaron plan de Trump para Gaza

–Israel reportó este jueves que todas las partes firmaron en Egipto la versión final de la primera fase del acuerdo con Hamás para un cese al fuego en Gaza y una liberación de los rehenes israelíes, a cambio de la excarcelación de presos palestinos.

«El borrador final de la primera fase ha sido firmado esta mañana en Egipto por todas las partes para liberar a todos los rehenes», declaró a los periodistas la portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian.

El alto el fuego entrará en vigor en la Franja de Gaza 24 horas después de que Israel firme este jueves por la tarde el acuerdo impulsado por Estados Unidos, confirmó en una comparecencia Tal Heinrich, la portavoz de la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Si bien una fuente gubernamental informó en un principio que el alto el fuego se implementaría tras la ratificación del acuerdo por parte del Gobierno israelí, Heinrich aseguró, sin embargo, que no ocurrirá hasta 24 horas después, que es el plazo en el que las tropas israelíes se tienen que replegar hasta la primera línea acordada.

Las tropas israelíes tendrán que replegarse hasta la bautizada como «línea amarilla» por Donald Trump, que garantiza su presencia en el enclave palestino pero reduce su control, de más de un 80 % a un 53 % del territorio del enclave, tal y como detalló la portavoz israelí. (Información DW).