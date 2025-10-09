Gobierno reporta avances en diálogos de paz con el ejército gaitanista del clan del golfo para el desescalamiento de la violencia en municipios de Chocó y Antioquia

–En una mesa de trabajo que se realizó en el corregimiento de San Francisco, del municipio de Acandí, Chocó, entre delegados del Gobierno nacional y representantes del autodenominado ejército gaitanista del clan del golfo, se acordó avanzar en concretar las labores de monitoreo, seguimiento y verificación acordadas en la declaración conjunta del pasado 18 de septiembre, las cuales representan herramientas esenciales para la sostenibilidad, legitimidad y confianza en el proceso.

Así lo informó en un comunicado la consejería comisionada para la paz, la cual destacó que la sesión se centró en revisar retos y prioridades territoriales en estos departamentos históricamente afectados por la violencia armada, con base en los primeros acuerdos de este proceso, que entre otras cosas establecen acciones piloto para la transformación territorial y el desescalamiento de violencias en cinco municipios de Chocó y Antioquia, además de acciones a nivel nacional.

La reunión contó con la participación de funcionarios del Gobierno catarí (país sede y mediador de estas conversaciones y que continúa reiterando su apoyo al proceso), además de representantes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), los alcaldes de Acandí, Unguía, Belén de Bajirá, Mutatá y Riosucio, voceros de diferentes comunidades de la región y representantes del Estado.

El comunicado destaca que los mandatarios municipales asistentes a la jornada encontraron en este espacio la oportunidad de exponer las necesidades de sus territorios en cuanto a seguridad, desarrollo social, conectividad y productividad. Además, insistieron en que esperan que este proceso de paz se traduzca en presencia estatal concreta e inversión para la transformación territorial.

Añade que durante este espacio se socializaron además los resultados de la primera sesión de conversaciones entre el Estado y el ejercito gaitanista, y se acordó avanzar en concretar las labores de monitoreo, seguimiento y verificación acordadas en la declaración conjunta del pasado 18 de septiembre, las cuales representan herramientas esenciales para la sostenibilidad, legitimidad y confianza en el proceso.

«Los resultados que surjan de este encuentro serán insumos para la próxima sesión de conversaciones en la que se espera continuar abordando los ejes del tránsito a la vida civil con un enfoque diferenciado, la transformación territorial

y el desescalamiento de las violencias, apuntando a que se conviertan en realidades tangibles en los territorios afectados, brindando esperanza y desarrollo a quienes han resistido la violencia armada», concluye el comunicado.