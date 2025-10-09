Las inesperadas pistas que dan un vuelco al caso de los músicos colombianos asesinados en México

–(Fotos Instagram). La pajita de una bebida y un auto de lujo se convirtieron en las nuevas pistas de la investigación del asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, conocidos como B-King y DJ Regio Clown, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 22 de septiembre con signos de violencia extrema.

El portal mexicano La Silla Rota reveló que los investigadores de la Fiscalía del Estado de México, en donde ocurrió el crimen, encontraron un vaso y una pajita (popote o sorbete) de la cadena Starbucks en el interior de un automóvil Mercedes Benz gris. El vaso tenía la fecha 16 de septiembre, que fue el último día que se vio con vida a los músicos.

Al realizar los análisis genéticos, comprobaron que corresponden a B-King, lo que probaría que los artistas viajaron en ese vehículo el día de su desaparición.

De hecho, el medio obtuvo las grabaciones de las cámaras de vigilancia que siguieron el recorrido del Mercedes Benz desde que partió de Iztapalapa, una alcaldía ubicada en el oriente de la Ciudad de México, hasta su salida al Estado de México.

Esta pista fue la que permitió la detención de Jaime Montoya Puga, José Luis Díaz García, Angélica Iris García Guerrero y Luis Alberto Ramírez Baena, quienes están acusados del secuestro y homicidio de las víctimas.

Sin embargo, Montoya se declaró inocente, ya que reconoció que era el propietario del Mercedes Benz, pero afirmó que lo había vendido en mayo, por lo que denunció un montaje en su contra con la única finalidad de encontrar falsos culpables y dar una pronta respuesta al crimen.

El asesinato de los músicos provocó una conmoción en México y en Colombia por la saña con la que fue cometido. Durante los primeros días de su desaparición, el presidente Gustavo Petro le pidió apoyo a su homóloga Claudia Sheinbaum para dar con el paradero de los artistas, que luego fueron encontrados muertos. (Información RT).