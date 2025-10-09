Incautan bienes por más de $53 mil millones del clan del golfo

–La Fiscalía General de la Nación reportó que, a través de las direcciones de lavado de activos y extinción del derecho de dominio, en articulación con el grupo GRAOS II DIPOL – DIJIN, la Guardia Civil Española y EUROPOL, afectó de manera estructural una red trasnacional, ligada al clan del golfo, señalada de lavar los recursos procedentes del envió de cocaína a Europa vía marítima, desde Turbo (Antioquia), Santa Marta (Magdalena), Barranquilla (Atlántico), Cartagena (Bolívar) y Guayaquil (Ecuador) con destino a Bélgica, Francia, Holanda y España.

En Colombia fueron capturadas y judicializadas dos personas que estarían involucradas en el blanqueo de 182.000 millones de pesos, mientras que en España las autoridades de ese país aprehendieron a los señalados articuladores de las actividades narcotraficantes, entre ellos a los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones.

Igualmente se ocuparon, con medidas cautelares de extinción de derecho de dominio, bienes avaluados en más de 53.000 millones de pesos y otros afectados por 200 millones de pesos con fines de comiso que pertenecerían a la red criminal.

La Fiscalía, a través de la Delegada para las Finanzas Criminales, en articulación con @PoliciaColombia, la @guardiacivil y @Europol, afectó de manera estructural a una red trasnacional señalada de lavar algo más de 182.000 millones de pesos producto del envío de toneladas de… pic.twitter.com/rGWKQdpib0 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 8, 2025



En atención a notificaciones rojas de Interpol solicitadas por las autoridades colombianas, fueron aprehendidos en España, los hermanos Prada Moriones y alias Cejas quienes están pendientes del trámite de extradición para su judicialización en Colombia.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 17 inmuebles rurales, 8 urbanos, 15 vehículos, 5 sociedades y 4 establecimientos de comercio, ubicadas en Pereira (Risaralda), Cartagena (Bolívar) y Bogotá, valorados en 53.000 millones de pesos.

Los implicados mediante la constitución de sociedades de papel dieron apariencia de legalidad, mediante presuntas actividades como inversiones en el sector inmobiliario, tecnológico y de construcción a los recursos producto de dicha actividad. Así mismo movilizaron activos a través del sistema financiero y billeteras virtuales custodiadas por los miembros de la organización y otras seudo anónimas, de difícil identificación.

Se logró establecer que a través de este entramado financiero liderado por los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, conocidos como ‘Black Jack’ y ‘Marcos’ respectivamente; junto con el señor Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias Cejas, lograron blanquear la suma de por lo menos 182.000 millones de pesos, quienes dinamizaron su esquema de lavado a través Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias La Contadora; y Jimmy García Solarte, estos últimos a quienes les fueron materializadas las órdenes de captura en Medellín (Antioquia) y Pereira (Risaralda).

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos los presentó ante un juez de control de garantías, habiéndoles imputado los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.